Конфискация машины за нетрезвое вождение: можно ли обжаловать, ответ юриста | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 01:46 Конфискованные машины россиян пополнят автопарк СВО. Так решили бороться с пьянством? Юрист Овтов: конфисковать машину для отправки в зону СВО может только суд РИА «Новости»

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Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с инициативой отправлять в зону проведения специальной военной операции конфискованные машины у водителей, которых поймали пьяными за рулем. По его оценке, только в прошлом году в республике изъяли 266 транспортных средств. По мнению главы региона, это поможет снизить количество пьяных аварий. При этом практика конфискации автомобилей у нетрезвых водителей в России существует давно, но на количество ДТП она никак не повлияла.

Конфискат для СВО

Поручение разработать механизм передачи конфискованных автомобилей у пойманных пьяными за рулем водителей глава Бурятии Алексей Цыденов дал региональному Минтрансу и Управлению ГИБДД по республике.

В своем Telegram-канале глава региона напомнил, что только в прошлом году в Бурятии задержали более семи тысяч водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, из которых более тысячи управляли машиной в состоянии опьянения не в первый раз. При этом в республике выросла аварийность, в том числе со смертельными исходами, поэтому Цыденов предложил разработать практику по отправке конфискованных автомобилей пьяных водителей в зону СВО.

«Сейчас у нас в стране действует нормативный акт, по которому конфискованное имущество может передаваться бойцам на СВО. Пусть машины идут в дело, пусть наши бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами. А водители пусть задумаются, что пьяным за руль садиться — это не только очень опасно, но и накладно», — написал глава Бурятии.

РИА «Новости»

Упомянутый Цыденовым закон о передаче конфискованного имущества действует в России с осени 2023 года.

По распоряжению правительства все изъятые товары поступают в распоряжение Росимущества, которое распределяет их между Минобороны, МЧС и «Народным фронтом». Вещи отправляются на нужды армии и группировок в зоне спецоперации, для помощи людям в зонах стихийных бедствий, а также жителям и организациям республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Только в этом году Росимущество направило трем организациям четыре грузовика, 49 легковых автомобилей и 117 мотоциклов. Кроме того, в список вошли предметы мебели, электрообогреватели, обувь машинки для стрижки и другие товары.

Конфискат для находящихся на передовой бойцам отправляют и таможенники. Только в прошлом году ФТС передали для нужд специальной военной операции, автомобили, амуницию, строительные материалы, сигареты, технические и дезинфицирующие средства на 520 миллионов рублей.

Дополнительное наказание

Решение о конфискации автомобиля пойманного за рулем нетрезвого водителя принимает суд, но только в случае, когда владелец транспортного средства стал фигурантом уголовного дела. Об этом 360.ru рассказал юрист Кирилл Овтов.

РИА «Новости»

Он пояснил, что пойманных за рулем в нетрезвом виде автолюбителей в первый раз привлекают по административной статье. Уголовное дело заводят, когда пьяного водителя ловят снова. При этом конфискация транспортного средства — это дополнительное наказание, которое остается на рассмотрение суда.

Только в этом случае, если суд укажет в приговоре конфискацию транспортного средства, то его обратят в собственность государства им станет распоряжаться Росимущество. Кирилл Овтов Юрист

Юрист подчеркнул, что не считает это наказание жестким. По его словам, это можно рассматривать как изоляцию злостного нарушителя, которого прошлые наказания ничему не научили.

«Человек уже привлекался к административной или уголовной ответственности за такие же деяния. Но если он так и не понял, что не нужно нарушать закон и подвергать опасности жизни других людей, то конфискация машины не даст ему снова сесть за руль», — заявил Овтов.

Он добавил, что ни на какую компенсацию бывший владелец конфискованной машины рассчитывать не может, так как все права собственника в этом случае переходят государству, которое распорядится имуществом по своему усмотрению.

Машины для бойцов

Суды стали чаще принимать решения о передаче конфискованных автомобилей в зону проведения специальной военной операции. Так произошло с жителем пермского Кунгура, который из-за пьянства за рулем потерял свой внедорожник Nissan Terrano. В середине апреля суд лишил его водительских прав, приговорил к обязательным работам на 160 часов и конфисковал автомобиль.

«Внедорожник передали представителям Минобороны России для направления на нужды специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе краевого главка ФССП.

ГУФССП по Пермскому краю

Еще один внедорожник отправился на СВО из Уфы. Владельца Renault Duster ловили пьяным за рулем дважды. В качестве первого наказания он заплатил штраф в 30 тысяч рублей и лишился прав на полтора года.

Когда до истечения наказания оставалось всего три месяца, водитель снова уселся за руль в пьяном виде и попал в руки дорожной инспекции. На этот раз все закончилось уголовным делом и конфискацией машины. Судебные приставы отправили транспортное средство в зону СВО.

Бурятские приставы тоже занимаются отправкой машин бойцам спецоперации. По данным областного главка ФСПП, с начала этого года они передали семь конфискованных у осужденных должников и нетрезвых водителей транспортных средств. Среди них внедорожник УАЗ-3303, рефрижератор Toyota Dyna, два кроссовера Lexus RX330, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также машины «Нива» и Lexus GX470.

Чрезмерное правосудие

Конфискация машин у пойманных несколько раз пьяных водителей наказание нормальное, но применяется не всегда корректно. Примеры в беседе 360.ru привел автоюрист и адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Он пояснил, что в часто в ходе судебных процессов возникает вопрос о том, кто является владельцем машины.

Например, если автомобиль купили в браке, то он принадлежит не только мужу, но и жене. Но почему женщина должна расплачиваться своим имуществом за преступление супруга? Верховный суд это мнение не разделил, поэтому сейчас практика идет по такому пути, что машина изымается в любом случае. Сергей Радько Атоюрист и адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора»

Автоюрист добавил, что под конфискацию попадают машины, которые находятся в залоге у банков, если заемщик стал фигурантом уголовного дела. В результате кредитная организация несет убытки, повышая ставки по кредитам для добросовестных клиентов.

«При этом число пьяных за рулем у нас не снижается. Поэтому эффективность этой меры вызывает вопросы», — добавил Радько.

Подводя итог, эксперт добавил, что часто видел случаи, когда под конфискацию попадают старые и никуда не годные машины, которые явно не предназначены для отправки в зону спецоперации. А хороших изъятых автомобилей, которые могли бы пригодиться бойцам, не так много. Поэтому реальной помощи инициатива главы Бурятии не окажет.