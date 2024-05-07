Росимущество передало конфискат на нужды СВО и новых регионов | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 00:07 Росимущество передало конфискат на нужды СВО и новых регионов Freepik

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Территориальные органы Росимущества на безвозмездной основе передали конфискованное имущество для нужд специальной военной операции и в качестве гуманитарной помощи новым регионам. Об этом сообщила пресс-служба федерального агентства.

С начала этого года Росимущество передало МЧС России, Минобороны РФ и Общероссийскому народному фронту четыре грузовика, 49 легковых автомобилей и 117 мотоциклов. Кроме того, 172 раскладные кровати, 2640 стульев, более 10 тысяч электрообогревателей, более 3600 машинок для стрижки, более двух тысяч пар обуви и 365 кубических метров древесины.

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ВС РФ, другим воинским формированиям, а также в гуманитарных целях агентство передало и другое имущество. В частности, квадрокоптеры, бензопилы, рыболовные сети, радиостанции и аккумуляторные батареи.

Крупные партии имущества поступили от террорганов и МТУ агентства, находящихся в Новосибирской и Волгоградской областях, Хакасии и Туве, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях.

Несколько дней назад депутат Александр Хинштейн рассказал, что в Госдуму внесут законопроект, упрощающий процедуру передачи невостребованного и конфискованного оружия в зону СВО. Проект помог бы решить проблему с огнестрельным оружием, накопленным на складах МВД и Росгвардии.