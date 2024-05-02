Машины нетрезвых водителей в Бурятии предложили отправлять на нужды СВО | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 23:14 Машины нетрезвых водителей в Бурятии предложили отправлять на нужды СВО Цыденов: конфискованные за пьяное вождение автомобили нужно отправлять бойцам СВ РИА «Новости»

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В Бурятии конфискованные за пьяное вождение автомобили предложили отправлять на нужды СВО. О такой инициативе в своем Telegram-канале написал глава региона Алексей Цыденов.

По его словам, соответствующее поручение он дал Минтрансу и ГИБДД.

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Также руководитель Бурятии привел данные о количестве задержанных в 2023 году водителей с признаками опьянения (7 800 человек) и конфискованных машин (266), а также о числе зафиксированных дорожно-транспортных происшествий (1073).

Он отметил, что в республике в 2023 году число пострадавших в ДТП выросло на 16,1% по сравнению с предыдущим годом и напомнил, что в РФ принят нормативный акт, согласно которому конфискованное имущество может передаваться на нужды СВО.

«Пусть машины идут в дело, пусть наши бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами. А водители пусть задумаются, что пьяным за руль садиться — это не только очень опасно, но и накладно», — подытожил он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о введении закона, который позволит в качестве дополнительного наказания конфисковывать имущество тех граждан, которые из‑за рубежа льют «грязь на нашу страну, солдат, офицеров и добровольцев, участвующих в СВО», а также тех, кто поддерживает и финансирует нацистский киевский режим.