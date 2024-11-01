Сегодня 13:10 Каждый освобожденный сантиметр — это подвиг. Как ВС России брали Угледар Военкор Шестаков прошел по «дороге жизни и смерти» в Угледаре 0 0 0 Эксклюзив

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Бои за Угледар продолжались более двух лет, взять город удалось в ходе осеннего наступления 2024 года. Перед освобождением Угладара ожесточенные бои шли буквально за каждый квадратный метр на подступах к населенному пункту. Военкор 360.ru Антон Шестаков вместе с бойцами Санитаром и Ганчаром прошел по «дороге жизни и смерти», которая привела ВС России к победе над врагом в Угледаре.

Здесь возможно все, что угодно Маршрут начался с так называемой «точки ноль» по тропе, ведущей в Южнодонбасскую шахту. «Это та тропа, по которой мы заходили в пятницу 13-го на Южнодонабсскую шахту. <…> Дело в том, что здесь, в наших реалиях, мы слабо отслеживаем дни недели и даже иногда числа. И как-то случайно мы узнали, что это пятница, тем более 13-е, уже когда были на тропе. Ну так, повеселились. Это добавило некоторого позитива», — рассказал военный медик с позывным Санитар. Несмотря на то, что участок дороги находится под контролем ВС России, на нем до сих пор крайне небезопасно. Вокруг — горы уничтоженной вражеской техники, одиноко торчащие стволы деревьев и свинцовое небо над головой.

Хоть здесь и освобождено все до третьей шахты и чуть дальше — сейчас идут бои за Богоявленку <…> — здесь очень возможен прилет «птички», вплоть до FPV-дрона. То есть мы идем сейчас даже не по серой зоне, мы конкретно в красной зоне идем. Здесь возможно все, что угодно в любую секунду. Ганчар военный

Закрывались телами боевиков ВСУ Еще месяц назад продвигаться здесь днем «в полный рост» было невозможно. Бойцы перемещались от здания к зданию по подвалам, от дерева к дереву. «Здесь было невозможно просто так пройти, чтобы на тебя что-нибудь не скинули или чтобы по тебе что-то не прилетело», — добавил Ганчар. По словам Санитара, от прилетов военные прятались в окопах, где были тела украинских боевиков. «Очень неуютно, потому что там лежали не совсем свежие хохлы, <…> приходилось с ними ютиться в одном блиндажике, а некоторые даже ими закрывались», — вспомнил медик. При передвижении по тропе все еще слышны взрывы и мощные залпы. Это — работа российской артиллерии по противнику. На дороге также встречаются неразорвавшиеся снаряды.

Это все будет убираться саперами однозначно. Саперы будут проводить колоссальнейшую зачистку. Ганчар военный

Фото: РИА «Новости»

Каждый освобожденный сантиметр — подвиг Съемочной группе пришлось на некоторое время уйти с маршрута из-за усиления вражеских обстрелов. После атаки военкор и бойцы снова отправились к шахте. «Когда мы втягивались, получается, здесь открытка, здесь все бегом-бегом, сил уже не было никаких, практически ползком мы здесь под сбросами забегали вот в те кусты по одному, там дышали какое-то время, слушали перерыв, никто над тобой не висит — и бегом…», — поделился Ганчар. Военные показали первое укрытие, в которое попали бойцы после похода с «нуля». «Под крышей уже так безопасно, так уютно, только воняет», — заявил Санитар. Заходить в очередной «укреп» пришлось строго по одному — здания сильно повреждены в результате боев. «Уже на верхних этажах понимаешь, что каждый освобожденный сантиметр — это подвиг, в буквальном смысле», — подчеркнул Шестаков. У бойцов нет страха — они освободили Угледар. «Все русские парни толкают этот фронт далеко за Угледар, и толкнем еще дальше. Победа будет за нами, враг будет разбит», — заключил Ганчар. Под Угледаром украинские боевики минировали бытовые предметы, в том числе пауэрбанки и портфели, рассказали ранее российские саперы группировки войск «Восток».