ВСУ минировали под Угледаром бытовые предметы

Под Угледаром украинские боевики минировали бытовые предметы, в том числе пауэрбанки и портфели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российских саперов группировки войск «Восток», слова которых привели в Минобороны.

«Сталкиваемся с портфелями. Вот он такой хороший в „опорнике“ лежит, почему бы не открыть. С пауэрбанками многие сталкивались, тоже заминированы, ни в коем случае нельзя включать ничего», — отметил заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Партизан.

Как заметили саперы, боевиков ВСУ отбросили от Угледара далеко, но они все равно дистанционно минируют дороги и подъездные пути, скидывая по ночам противотанковые мины с промышленных беспилотников. По словам Партизана, к таким предметам нельзя походить с металлом ближе чем на полтора метра.

Опасные вещи российские военные обезвреживают при помощи квадрокоптера. К нему саперы привязывают тротиловую шашку, которую доставляют к боеприпасу и подрывают его.