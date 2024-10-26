Жительница Угледара не сразу поверила в освобождение города

Жительница Угледара рассказала бойцам ВС России, что когда первый раз увидела в городе российский триколор, то не поверила в освобождение города. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель силовых структур.

После прихода российских военных, местные жители поверить не могли, что теперь находятся в безопасности.

«Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть! Потом глянула, а там — тополь… Вот я и думала: мираж или что?» — рассказала женщина.

Российские войска взяли Угледар 3 октября. Эвакуированная из города беженка рассказала, что ВСУ разрушили девятиэтажный дом с жильцами и бросили их умирать под завалами. В итоге погибли шесть человек, младшему из них было 16 лет.

Минобороны РФ сообщало, что группировка «Восток» смогла сломить украинскую оборону. Благодаря обходным маневрам и ударам с флангов город взяли в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.