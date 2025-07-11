«Жить на Украине им страшно». Военкомы ТЦК испугались за свои жизни

Российские удары вызвали панику среди сотрудников украинских военкоматов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

После атак Вооруженных сил России по центрам комплектования многие работники пытаются уволиться и бежать в Румынию. Они боятся как обстрелов, так и возможной мести со стороны родственников мобилизованных.

«Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже, но жить на Украине им также страшно», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что часть сотрудников уже покинула свои рабочие места.

Ранее в Харьковской области женщина скончалась во время попытки помешать сотрудникам ТЦК забрать сына. Военные грубо оттолкнули ее от машины и уехали.