Российские войска в Серебрянском лесничестве разгромили группировку ВСУ. Разведчики «Запада» рассказали в беседе с РИА «Новости» , как прорвали оборону украинских военных.

По их словам, удалось проломить три рубежа эшелонированной обороны и выйти к поселку Ямполь в Донецкой Народной Республике.

«Удары наносились на всю глубину украинской обороны. Лишив ВСУ главного преимущества — расчетов беспилотников», — заявил корреспондент агентства Сергей Шилов.

Один из разведчиков рассказал журналисту, что на третьей линии обороны у ВСУ были расчеты ФПВ-дронов и «Мавик», на настройку которых нужно время. В этот период российские войска особенно давили на противника.

«Очень быстро прорвали все. Моментально», — заявил другой российский военный.

На второй линии обороны украинцы начали укреплять позиции. Однако полностью произвести укрепление не удалось, у противника было слишком мало времени.

Также в репортаже показали место, где прятались украинские боевики. Они представляют собой туннельные норы, укрепленные деревянными досками. Там солдаты находились круглосуточно. Во время наступления ВС России впопыхах убежали, бросив личные вещи.

«Самые матерые у них позиции покинули первыми, оставив за собой тех людей, которые были прошены ТЦК-шниками на произвол. Людей просто оставили на верную смерть», — рассказал российский боец с позывным Юнг.

Мелкие разрозненные группы ВСУ сдались в плен войскам России или были уничтожены при сопротивлении.