Сегодня 16:16 Из Севастополя в Липецк: бойня коснется всех — выводы где? Писатель Беседин рассказал о ночной атаке украинских БПЛА на Липецкую область 0 0 0 Фото: Дрон с боеприпасом / РИА «Новости» Эксклюзив

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Перед тем как я выехал из Севастополя в Липецк, воздушная тревога в городе-герое сработала дважды. Последние недели это в принципе регулярная практика. Воет и воет, бабахает и бабахает. Можно сказать, люди к подобному привыкли, но это не так. Если и привыкли, то исключительно со знаком минус.

Например. Ракетный удар по пляжу Учкуевка в Севастополе нанесли 23 июня. Били ракетой ATACMS, начиненной кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали. После этого (кстати, почему-то не сразу) на экстренном заседании местные власти вынесли ряд решений. В том числе о создании стационарных укрытий. Сейчас возникает справедливый вопрос: так где они? Пока укрытий появилось не более полдесятка. Что с медицинскими курсами для населения? По отчетам вроде бы все нормально, однако на деле… Это я к тому, как «привыкают».

И вот сегодня, в три часа ночи, на центральной улице Липецка, напротив памятника Клюева, я услышал сигналы воздушной тревоги. Да, до этого я видел на стойке администрации отеля объявление об угрозе удара беспилотников, но тут столкнулся с опасностью напрямую. Вернулся в гостиницу. И услышал взрывы в небе — один за другим. Первое, что подумалось: для беспилотников слишком громко. Это бабахает что-то другое. Кто-то пишет, что по Липецку били все той же ракетой ATACMS. Другие заявляют, что это слышались взрывы с аэродрома. В любом случае было очень громко.

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Что увидел я сегодня, на следующий день после атаки? Люди Липецка не особо готовы к тому, что происходит. Не сказать, что они в шоке, нет, но пребывают в значительном удивлении. Они пытаются сообразить: как такое в принципе возможно? Подчеркну: я ни в коем разе не сгущаю краски — наоборот, смягчаю реакцию.

Почему она такая, эта реакция? Я был в Липецке в прошлом году в то же время — с 8 по 13 августа. Здесь не случалось ничего подобного. Даже близко. Для подавляющего большинства людей бойня, которая шла в зоне СВО, оставалась чем-то далеким, тем, что их никогда не коснется. И вот последнее как раз-таки ключевое.

Зимой 2014 года, когда лютовал Евромайдан, я, будучи то в Крыму, то в Донбассе, спрашивал местных: что они/мы собираются делать, когда разразится масштабная катастрофа? И большинство отвечало: как-нибудь обойдется. Потому что все думали: нас это не коснется. Сегодня огромная часть России существует в этом режиме — «нас не коснется». И это чудовищная ошибка. Да, банальность, но сколь же точная: хочешь мира — готовься к войне. В наших реалиях готовиться надо было еще позавчера. Потому что — опять же, не пугаю, а лишь констатирую — воронка бойни станет лишь разрастаться. Пора делать выводы. Давно пора.

Фото: Донецк. James Sprankle/dpa / Global Look Press

Какие? Должны быть готовы гражданские администрации. Необходимо урегулировать медиасреду. Важно организовать добровольно-принудительные медицинские и начальные военные курсы для граждан. Регионы в зоне опасности переориентировать над предвоенное положение. И прочее, прочее. Механизмы на самом деле понятны и известны. Было бы желание. И воля. Мы не в том положении, чтобы медлить.