Украинские войска начали отступать у Селидова

ТАСС: ВСУ покинули позиции на востоке Селидова в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска оставили несколько позиций на восточной окраине Селидова около Красноармейска в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«По всей видимости, так на измотанную группировку действуют непрерывные удары российской артиллерии», — отметил собеседник агентства.

Он также заявил, что за последние сутки на этом участке фронта погибли несколько десятков солдат ВСУ.

Сегодня же Минобороны России сообщило, что российские военные освободили в ДНР Камышевку. Этот населенный пункт находится на юге в семи километрах от Прогресса и является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Курахово, Селидово, Мирноград и Новогродовку. В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ лишились до 475 человек в зоне действия группировки «Центр».

Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производство лекарств и медизделий в Москве выросло почти на 10%

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте