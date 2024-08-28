Украинские войска оставили несколько позиций на восточной окраине Селидова около Красноармейска в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«По всей видимости, так на измотанную группировку действуют непрерывные удары российской артиллерии», — отметил собеседник агентства.

Он также заявил, что за последние сутки на этом участке фронта погибли несколько десятков солдат ВСУ.

Сегодня же Минобороны России сообщило, что российские военные освободили в ДНР Камышевку. Этот населенный пункт находится на юге в семи километрах от Прогресса и является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Курахово, Селидово, Мирноград и Новогродовку. В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ лишились до 475 человек в зоне действия группировки «Центр».

Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.