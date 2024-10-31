Харьковская область на сегодняшний день оккупирована украинскими националистами, заявил 360.ru глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он уточнил, что освобождение Кругляковки позволило ВС России практически отрезать путь снабжения ВСУ — уже скоро военные продолжат продвижение в сторону Купянска.

Что дало освобождение Кругляковки

Рядом с этим селом через реку Оскол раньше был мост. По словам Виталия Ганчева, все переправы уничтожили — сначала украинскими вооруженными формированиями, а потом ВС России — они обеспечили подход собственных резервов и не позволили врагу обеспечить ротацию своих подразделений.

«Единственная артерия для тылового снабжения подразделений, которые сейчас находятся в Боровой Харьковской области Изюмского района — это была дорога, соединяющая Купянск, поселок Купянск-Узловой, Ковшаровка через Кругляковку к Боровой. Поэтому для нас это действительно серьезная победа, наши ребята сейчас не просто держат под огневым контролем — полностью контролируют и уже можно сказать перерезали этот путь снабжения», — объяснил ситуацию Виталий Ганчев.

Он добавил, что ВС России достаточно скоро смогут развивать дальнейшее наступление в Купянском районе, форсировать Оскол и продвигаться к Купянску.

Харьковщину оккупировали ВСУ и наемники

Собеседник 360.ru обратил внимание, что власти не делят жителей Харьковской области на своих и чужих. В недавнем интервью бывший внештатный советник Офисе президента Украины Алексей Арестович* заявил, что регион на самом деле оккупировали украинские военные.

«В том, что они сейчас проживают в оккупации киевского режима — нет ничего нового и ничего нет сверхъестественного. Мы всегда говорим о том, что это такие же наши граждане. Но если говорить именно о тех националистических формированиях, которые наводнили непосредственно сам город Харьков и всю область, то, в принципе, здесь я, наверное, как никогда могу согласиться с этим персонажем по фамилии Арестович», — добавил Ганчев.

Он уточнил, что в регионе много иностранных наемников ВСУ.

«Действительно, Харьковщина на сегодняшний день оккупирована всеми националистическими формированиями, там очень серьезная интернациональная сборная солянка. Здесь <…> очень много и западных наемников со всех стран мира», — резюмировал Виталий Ганчев.

Летом Арестович* призывал власти Украины задуматься о завершении конфликта. По словам политика, стратегия Владимира Путина в рамках спецоперации может принести успех.

*Алексей Арестович внесен в реестр террористов и экстремистов в России