Арестович похвалил Путина в конфликте на Украине

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал стратегию российского лидера Владимира Путина в конфликте успешной. Его слова привела журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале .

«Стратегия Путина имеет все шансы на успех», — сказал Арестович.

Он призвал власти Украины задуматься, не стоит ли уже сейчас остановить конфликт. По мнению политика, через полгода ВСУ ждут еще большие потери, а саму страну — разрушенная экономика.

Также Арестович задался вопросом, что будет на Украине с электроэнергией, как обстоят дела с помощью Запада и хватит ли республике ресурсов для проведения мобилизации.

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