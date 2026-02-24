Сегодня 12:06 Иностранные наемники ВСУ полегли в Канатове: какие цели поразили русские «Искандеры» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Российские «Искандеры» поразили авиабазу в Канатове в Кропивницком (Кировограде). Под удар попали иностранные силы — не только техника, но и личный состав.

Атака «Искандеров» на Канатово Об ударе «Искандеров» по авиабазе Канатово 23 февраля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Про пораженные цели рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. «Канатово — это военная база, на которой хранились иностранная техника и остатки техники ВСУ, которая досталась по наследству от нашей советской армии», — объяснил он в комментарии aif.ru.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, ВСУ использовали авиабазу как перевалочный хаб для получения иностранных самолетов F-16 и всего, что с ними связано.

Речь идет об инженерном оборудовании, вооружении. Но самое главное — это человеческий ресурс, инженерный состав и другие специалисты. Сергей Липовой

Последствия удара по Канатову 23 февраля «Искандеры» разгромили авиабазу, когда там наблюдалось максимальное скопление иностранной техники, личного состава и самолетов. «Последствия будут очевидны через сутки-двое, когда оттуда будут вывозить двухсотых и трехсотых, связанных непосредственно с помощью Запада Украине. В самолетах-госпиталях и наземным транспортом повезут на родину высокопоставленных советников НАТО, офицеров высшего звена, которые руководили подготовкой специалистов и осуществляли само руководство операциями», — заявил Липовой.

Фото: РИА «Новости»

На объекте находилось большое количество иностранных наемников, летчиков из Европы и других представителей летной структуры.

Иностранцы — европейцы, натовцы — все больше преобладают в рядах ВСУ, причем они не просто контролируют, а сами участвуют в боевых действиях по причине того, что на Украине все меньше и меньше остается своих специалистов, которые способны выполнять боевые задачи. Сергей Липовой

ВС России удачно попали в районы пунктов управления и сосредоточения иностранных специалистов и личного состава украинской армии. Удары по Канатову показали, насколько высокоточным оружием обладает Россия — иностранным наемникам на Украине делать нечего. Главная цель российской армии — вернуть украинское государство в славянский мир, заключил Липовой.