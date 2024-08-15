«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Во время атаки на Курскую область ВСУ захватили село Гуево Суджанского района. Военный пенсионер Юрий Сухоруков в беседе с 360.ru рассказал, как помогал эвакуировать односельчан. По словам мужчины, в населенный пункт вместе с украинцами зашли иностранные наемники.

«Вышло нас 63 человека — моих односельчан. Поймите меня правильно, это не моя заслуга, а всех, кто принимал участие в эвакуации людей. Я координировал, выезжал, держал связь, но это общая заслуга, не моя личная. Всех тех ребят, кто на машинах был, забирал людей», — подчеркнул Сухоруков. Выходили взрослые и дети Люди выходили из населенного пункта в относительно безопасное место около суток. Собеседник 360.ru отметил, что пройти пришлось больше 30 километров от Гуева до точки вывоза.

По пути переплывали реку. Это жуть была, они были под обстрелами, прятались в посадках, люди прошли через кромешный ад. Выходили взрослые, дети, одна бабушка была на костылях, помогали, несли ее, она еле передвигалась. Юрий Сухоруков житель Гуева

Обстрелы, подчеркнул мужчина, не прекращались по всей дороге. Но обошлось без серьезных ранений и травм — люди отделались только ушибами и царапинами во время перехода. Трассу, с которой забирали жителей села и куда более или менее можно было подъехать на автомобилях, контролировали украинские националисты. За людьми, добавил Сухоруков, приехали на девяти машинах. Чуть раньше односельчан стали забирать две землячки пенсионера на собственных авто.

Была такая транспортная операция. Если больше двух-трех машин, попадаешь под FVP-дроны, сразу кроют. Им без разницы, гражданские или нет. Это нелюди. Юрий Сухоруков

Вывозили мирных жителей под покровом ночи. Последних эвакуировали около девяти утра. Сухоруков предположил, что позже, вероятно, подъехать ближе к точке встречи было бы невозможно. В Гуево вошли иностранные наемники Сейчас Гуево, заверил мужчина, полностью находится под контролем ВСУ. Более того, в селе, скорее всего, есть немцы, поляки и англичане. Первые, по последним данным, ударились в мародерство. «Там осталось 100 односельчан. Село полностью отрезано, блокировано. У людей заканчивается вода, лекарства. Есть два диабетика, которым нужен инсулин, старики лежачие — им требуются лекарства и уход», — сказал военный пенсионер. Людей, по его словам, до 12 августа не трогали. Но что происходит в населенном пункте сейчас, неизвестно, в том числе из-за присутствия в Гуеве иностранных наемников. «Судя по голосу, туда зашли поляки и англичане. Мы слышали английскую речь», — пояснил Сухоруков. Спасательные операции, подчеркнул он, продолжаются до сих пор. Многие едут в Гуево, сильно рискуя. Военный пенсионер также поблагодарил областную администрацию за оказываемую помощь.