Харьков в огне. Главное о ночной атаке ВС России

Под Харьковом вспыхнул мощный пожар после удара по газовым объектам

Российская армия в ночь на 16 ноября нанесла сокрушительный удар по военным целям на Украине. На Харьковщине зафиксирован мощный взрыв с последующим пожаром. Огненный столб взмыл на десятки метров. Подробности — в материале 360.ru.

Десятки беспилотников нанесли серьезный удар по Лозовскому району, писал Telegram-канал Shot . Огненный столб поднялся на десятки метров, а яркая вспышка осветила округу настолько, что «ночь превратилась в день», утверждали украинские паблики.

На Харьковщине прогремел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Вражеские мониторинговые каналы утверждают, что по одному из газовых объектов ударила «Герань».

Десятки «Гераней» нанесли серьезный удар по Лозовскому району Харьковской области. После атаки по газовой инфраструктуре видно сильное зарево от пожара и взрывов.

Журналисты уточнили, что и в Одесской области тоже было видно сильное зарево после атаки по газовым и энергетическим объектам. В регионе после удара по Белгород-Днестровскому возникли проблемы с электричеством.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удары по объектам ПВО ВСУ в Харьковской области возле города Чугуев.

Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что взрывы прогремели в Харькове и Сумах. Согласно онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога была объявлена в 00:28 по московскому времени, а в Сумской — в 00:24 по московскому времени.

Кроме того, воздушная тревога звучала в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после взрыва на Крымском мосту. Российские власти обвинили в теракте украинские спецслужбы.

Под обстрелы попадают объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Как утверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская армия не атакует жилые дома и социальные объекты.