Хаос в Запорожье: население эвакуируют, Россия наступает. Что происходит в регионе

Решение украинского правительства эвакуировать южную часть Запорожья вызвало хаос в регионе. Власти смирились с потерей половины города, однако российское командование нацелено на освобождение всего Запорожья. Что происходит на Запорожском направлении, как далеко продвинулись российские войска — в материале 360.ru.

Обстановка в Запорожской области Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская армия продвигается по всем направлениям в зоне СВО. В Днепропетровской и Запорожской областях бои ведут подразделения группировки войск «Восток». Под натиском российских бойцов противник был вынужден покинуть Новоивановку. Войска России прорвали оборону противника севернее села Ольговское по направлению к Новоивановке и вошли в населенный пункт. Село находится на границе с Днепропетровской областью.

Видео: Пресс-служба Минобороны

На фоне успехов российских войск на Запорожском направлении украинское правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским начало принудительную эвакуацию из южной части областного центра. «Ставленники режима Зеленского готовят эвакуацию Коммунарского района — южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии», — заявил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов Украинские власти уже приказали сформировать группы из силовиков, полицейских и экстренных служб для эвакуации. Сейчас от линии фронта до южной границы города по прямой — около 20 километров. Однако это расстояние может резко сократиться, если схлопнется оборона ВСУ в зоне боевого соприкосновения в районе Степногорска и Приморского, где сейчас идут ожесточенные бои.

Фото: РИА «Новости»

Исторический опыт Российская армия на Запорожском направлении действует аналогично продвижению Красной армии в годы Великой Отечественной войны, рассказал военный эксперт Александр Ивановский. Его слова привело издание aif.ru. Из краткого экскурса в историю следует, что ВС РФ будут наступать по военному плану, опробованному в октябре 1943 года советской армией. «Южная, левобережная часть города была освобождена в ходе молниеносного штурма танковых и пехотных частей Красной армии. <…> В течение двух с небольшим месяцев русская армия готовилась к большому штурму, создала несколько плацдармов на правом берегу Днепра и в декабре 1943 года окончательно выбила немцев из Запорожья», — напомнил Ивановский.

Фото: Запорожье. Архивное фото / РИА «Новости»

В истории СВО еще не было штурма такого большого города, отметил военный эксперт. Исходя их опыта штурма Мариуполя, будут большие потери как среди военных, так и среди мирного населения, отметил Ивановский. Российское командование старается избегать подобных сценариев развития событий. «Значит, для освобождения Запорожья может быть разработана какая-то другая операция. Возможно, это будет охват города или что-то иное, допустим, его будут „резать“ на куски, освобождая район за районом», — поделился предположениями эксперт. Ивановский заметил, что вариант штурма также реален, так как без освобождения Запорожья невозможно установить контроль над регионом.