ВС России впервые применили гибрид ракеты «Гром-Э1» при ударах по ВСУ в Харькове

Мэр Харькова Терехов: РФ впервые применила гибрид ракеты и авиабомбы «Гром-Э1»

Фото: Freepik

Россия впервые использовала гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1» чтобы ударить по ВСУ. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.

«Во время вечерних обстрелов 31 августа <…> впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как „Гром-Э1“ — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — написал он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВС России ударили по пункту размещения военных украинского националистического батальона «Азов»* в здании торгового центра в Харькове. По его словам, украинские солдаты захватили его меньше месяца назад и превратили в место временной дислокации.

*«Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.

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