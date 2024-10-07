Российская армия взяла Гродовку. История поселка, где казаки «животы грели»

Вооруженные силы России заняли населенный пункт Гродовка в ДНР. Покровск становится все ближе — это стратегический центр ВСУ, на котором замыкается вся логистика донецкой группировки украинской армии. 360.ru восстановил историю Гродовки.

Бои у Гродовки: обстановка сейчас Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль поселок городского типа Гродовка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт расположен на Покровском направлении: точнее, на рубеже Гродовка — Новогродовка — Селидово, который открывает россиянам путь на Покровск. Покровск считается одним из крупнейших и стратегически важных населенных пунктов для украинских войск на западе Донбасса. Когда российская армия освободит его, появится возможность начать наступление в тыл кураховской группировки Вооруженных сил Украины. По информации СМИ, ВСУ уже бросили все силы на оборудование новых укреплений западнее Покровска. Украинские власти поняли, что могут потерять города и им нужны новые, более выгодные оборонительные рубежи, чтобы провести перегруппировку. Также они подозревают, что российская армия будет наступать на Днепропетровскую область.

Что будет после Гродовки Дорога, где расположена Гродовка, позволяет российским войскам выйти в тыл противника, подтвердил в комментарии для 360.ru полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Мы можем повторить то, что было в Угледаре. Это охваты слева-справа в направлении Троицкого и выход в тыл, где можем завершить тактический разгром группировки противника с последующим выходом на административную границу Донецкой Народной Республики. Анатолий Матвийчук

Военный эксперт добавил, что это узловая железнодорожная станция, логистический центр подвоза боеприпасов, переброски резервов и тому подобное. Но самое главное — запас материальных средств для ВСУ, которые подпитывают всю южную группировку, что была нацелена на Донецк. Падение Покровска завершит разгром группировки украинцев на Донецком направлении.

Фото: РИА «Новости»

История населенного пункта Гродовка Епископ Екатеринославский и Таганрогский Феодосий, который был увлеченным краеведом, писал, что Гродовка появилась во второй половине XVIII века «в обширнейших, роскошных и богатых степях между Торцом и Солоненькой». Там часто останавливались запорожцы и «грели животы свои». После того как Запорожская Сечь перестала существовать, в Гродовку потянулись запорожцы, беглые крепостные крестьяне, потом со всех сторон начал стягиваться семейный народ. В 1788 году в казенной государственной слободе Гродовка уже обитали «постоянных жителей поселян малороссийской нации свыше восьмисот душ обоего пола».

Фото: Епископ Екатеринославский и Таганрогский Феодосий, в миру — Александр Макаревский / Википедия

Гродовку считают пионером по добыче угля в окрестностях Покровска. С середины XIX века там уже были крестьянские прииски, а скоро появились угледобывающие предприятия. Возможно, первой была шахта «Мазурка», названная так по фамилии ее владельца, но документальных свидетельств этому нет. К 1886 году в Гродовке проживали более 3,5 тысячи человек, было 637 дворовых хозяйств, работали православная церковь, школа. За год проводили три ярмарки. К началу XX века население выросло на треть. Но работа в шахтах оставалась тяжелой и опасной, а платили шахтерам гроши.

Интересно Новоявленное гетманство народ не принял. Крестьянин из соседнего села Матвей Ахтырский возглавил восстание и собрал свой отряд, в котором санитаркой была его жена Акелина. Боевой атаман отбил у белых бронепоезд № 79, на котором прошел от Синельникова до Красногоровки. Позже Ахтырский разбил белоказаков возле Юзовки, а в феврале 1919-го освободил Гродовку. Новоявленное гетманство народ не принял. Крестьянин из соседнего села Матвей Ахтырский возглавил восстание и собрал свой отряд, в котором санитаркой была его жена Акелина. Боевой атаман отбил у белых бронепоезд № 79, на котором прошел от Синельникова до Красногоровки. Позже Ахтырский разбил белоказаков возле Юзовки, а в феврале 1919-го освободил Гродовку.

Осенью 1938 года Гродовка получила статус поселка городского типа. Когда началась Великая Отечественная война, оттуда в числе прочих ушел на фронт шахтер Никита Александров. Он участвовал в форсировании Днепра. За проявленные мужество и героизм получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Фото: Братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в годы Второй мировой войны, Гродовка, 2019 год / Википедия

Перед оккупацией Донбасса советские войска постарались затопить все шахты. Но немцы откачали воду и заставили местных жителей добывать уголь для фашистской Германии. Перед бегством, в сентябре 1943 года, враг успел взорвать шахту «Гродовская». На ее восстановление понадобилось шесть лет.