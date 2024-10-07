Российские военные освободили Гродовку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны .

«Благодаря решительным действиям военнослужащих подразделений войск „Центр“ освобожден населенный пункт Гродовка в ДНР», — заявили в пресс-службе.

Гродовка находится на Покровском направлении. Она расположена на рубеже Гродовка — Новогродовка — Селидово, за которым для российских сил открывается путь на Покровск, один из стратегически важных и самых крупных для ВСУ городов в западной части ДНР. Также ВС России получат возможность наступать на противника в тыл Кураховской группировки.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в ДНР. Часть подразделений прошли северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к населенному пункту Богоявленка.