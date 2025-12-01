«Гнойник на долгие годы». Как Жириновский в 2018 году раскрыл планы Запада по Украине

Еще за четыре года до начала СВО в студии одного из федеральных телеканалов развернулась словесная дуэль, главным героем которой стал Владимир Жириновский. Политик, которого всегда считали умелым провокатором, в апреле 2018 года превзошел себя. Процитировав британского премьера XIX века лорда Пальмерстона, он сделал заявление, которое годы спустя станет ключом к пониманию всего конфликта. Почему украинский кризис может стать гнойником на долгие годы и при чем тут Балканы, разбирался 360.ru.

Печь антирусского бунта Тогда, на фоне уже идущего противостояния на Донбассе, заявление Жириновского многим показалось очередной эпатажной гиперболой. Сегодня стало очевидно, что Владимир Вольфович в своей фирменной манере вскрыл глубинные механизмы конфликта, уходящие корнями в геополитику времен Крымской войны. Он процитировал Пальмерстона, который вошел в историю как один из главных архитекторов британской политики так называемого сдерживания России. «Украинцы — это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта», — напомнил Жириновский его слова. И добавил: «Вот, сейчас это происходит».

Фото: РИА «Новости»

Не соседский спор, а многовековая игра Упомянув британского премьера XIX века, Жириновский показал, что назревающий кризис — не случайность и не результат лишь внутренних распрей, а закономерный этап в продолжительной исторической игре, где Украине еще 150 лет назад определили роль инструмента в противостоянии Запада с Россией. Но самый парадоксальный тезис политика прозвучал дальше. В ответ на реплику о том, что нельзя позволять использовать Украину таким образом, Владимир Вольфович произнес слова, озадачившие многих.

Они все делают правильно, украинцы. Правильно все делают. Владимир Жириновский

В студии повисло недоумение. Казалось бы, абсурд. Однако Жириновский тут же пояснил свои слова, которые в 2018 году никто не воспринял всерьез. Жестокая логика истории «Если бы они не делали то, что делают сейчас, мы бы никогда Крым не вернули. Донбасс не вернули. Мы все вернем. Чем больше нацистов в Киеве, чем больше ошибок киевского руководства, тем больше и быстрее разрывают связи с Россией, тем быстрее им конец», — заявил политик. Владимир Вольфович добавил, что в итоге Украина вся вернется к России и сделает это добровольно. Жириновский видел в происходящем не сиюминутную выгоду, а исторический процесс. Он понимал, что чем агрессивнее будет политика дерусификации, тем сильнее последует ответная реакция. Проект «анти-Россия» уничтожит сам себя изнутри.

Фото: РИА «Новости»

Балканы, Вьетнам и «гнойник» без срока годности Что касается сроков разрешения украинского кризиса, то в этой части прогноз Владимира Вольфовича был довольно мрачным. Проводя аналогии, Жириновский сразу отмел оптимистичные сценарии быстрого завершения. «Конфликт на долгие-долгие годы. Вьетнам — 20 лет. Почему закончился? Там погибли сотни тысяч американских солдат. Балканы — семь лет. Почему закончился? Милошевич сдался», — напомнил политик. В случае с Украиной все выглядит иначе. Здесь Соединенные Штаты не терпят огромные потери, а значит, мотивации останавливаться у них нет. Запад намерен воевать до последнего украинца, а противостояние обречено стать хроническим.

Здесь никто сдаваться не собирается, и здесь не гибнут американские солдаты. Поэтому этот гнойник, раковая опухоль — на долгие-долгие годы. Владимир Жириновский

Пророк без иллюзий Жириновский ушел в апреле 2022-го, уже на фоне разворачивающейся специальной военной операции. Ее ход во многом подтвердил предсказания политика, что заставило публику присмотреться и к другим его высказываниям. Владимир Вольфович не был пророком в мистическом смысле. Он был аналитиком, отбросившим политкорректность и смотревшим в суть процессов. Гнойник, о котором говорил политик четыре года назад, уже вскрыт. За долгим и болезненным процессом его лечения по-прежнему наблюдает весь мир.