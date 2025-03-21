Дочь Жириновского назвала пророческими слова отца о соглашении с Украиной

Политик Владимир Жириновский 25 декабря 1998 года раскритиковал соглашение, признающее границы Украины. Об этом kp.ru рассказала его дочь Анастасия Боцан-Харченко.

«Отец сказал: „Вот 243 руки сейчас нажали на кнопки, пусть у вас отсохнут эти руки, потому что вы совершили такую же ошибку, как подписание Беловежских соглашений. Вы еще раз убили наше государство“», — отметила она.

Боцан-Харченко назвала слова отца пророческими. По ее мнению, прогнозы Жириновского зачастую воспринимали как шутки, однако многие из них воплотились в жизнь. Лидер ЛДПР не боялся спорных высказываний и всегда отстаивал свою позицию, за что его порой обвиняли в грубости, напомнила Боцан-Харченко.

Ранее в Сети появилась информация о возможном выходе документального фильма про Жириновского. Посвященную политику картину планируют отснять к 2026 году.

Также художественный фильм о Жириновском собирался снять режиссер Александр Баранов, однако съемки отложили из-за споров вокруг актерского состава и сценария.