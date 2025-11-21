Ушедший из жизни основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2006 году предупреждал Украину, что руководство НАТО заманит ее в свои ряды, а затем уничтожит. Об этом в социальной сети X вспомнил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Жириновский в 2026 году предупреждал украинцев, что НАТО заманит их в свои ряды и уничтожит. Он утверждал, что альянс использует Украину как линию фронта против России», — написал он.

Президент России Владимир Путин объяснил, что предсказания Жириновского сбываются с удивительной точностью, потому что он был хорошо подготовленным и очень эрудированным экспертом. Свои прогнозы Жириновский делал, основываясь на серьезном политическом опыте.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко называла пророческой критику отца в декабре 1998 года о признании границ Украины.