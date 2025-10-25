Сегодня 14:51 Боялись «Орешника», но не справились с «Искандерами». Главное об ударах по Украине 25 октября Философ Дугин: ночные удары ВС России могли стать началом операции «Ошеломление» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

В ночь на 25 октября на Украину обрушился мощный групповой удар российских военных, которые продолжают методично лишать противника ресурсов для сопротивления. Ракеты и беспилотники поразили важнейшие военно-промышленные и энергетические объекты в Киеве, Сумах, Одесской области и других регионах страны. Подробности многослойной операции — в материале 360.ru.

Трехволновая атака Групповой удар Вооруженных сил России стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российских территориях, подчеркнули в пресс-службе Минобороны. Бойцы ВС России били высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают его работу.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Минобороны

По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, тщательно спланированная операция, стартовавшая еще 24 октября, была разбита на несколько волн и географических направлений. Об этом он написал в Telegram-канале. Дневная волна (15:00–18:30). Удары пришлись по северным регионам и, в частности, по Сумам. Целями стали объекты энергетики и инфраструктуры снабжения для дестабилизации логистики.

Вечерняя волна (20:00–23:30): Активность сместилась к югу страны. Павлоград, один из ключевых железнодорожных узлов, подвергся серийным атакам беспилотников. Одновременно удары наносили по объектам в Одесской области, где располагались места дислокации иностранных наемников и склады топлива.

Ночная волна (00:00–04:30): Наиболее интенсивная фаза операции затронула Харьковскую область и Киев. В столице и области провели массированную атаку с применением ракет и дронов, нацеленную на энергетическую инфраструктуру, в частности на тепловые электростанции, обеспечивающие город. «Основная цель — дестабилизация логистики и изоляция оперативных направлений накануне возможного зимнего обострения», — написал Лебедев.

Фото: ДСНС Украины

Киев в огне В Киеве, ставшем эпицентром атаки в ночь на 25 октября, после серии прилетов вспыхнул крупный пожар, столб дыма от которого был виден из многих районов столицы. ВС России поразили ТЭЦ-6, питающую левобережную часть города. Изначально украинские каналы, опиравшиеся на данные разведки НАТО, сообщали о потенциальной угрозе применения нового ракетного комплекса «Орешник». Жителей Киева настойчиво призывали не покидать убежища. Позже выяснилось, что удары по столице Украины наносили проверенными комплексами «Искандер». Вбросы про «Орешник» могут говорить о напряженности в украинском информационном поле и постоянном ожидании новых угроз.

Фото: РИА «Новости»

Почему бьют именно по энергетике? Как метко отметил Telegram-канал «Zаписки Vетерана», лишение украинского ВПК электричества и тепла наносит прямой удар по возможностям ВСУ. Предприятия, производящие и ремонтирующие вооружение, критически зависят от стабильного энергоснабжения. Кроме того, вывод из строя энергоузлов не только парализует военную машину, но и изматывает гражданское население, создавая дополнительное давление на власти, ведь людям может грозить зимний сезон в тяжелых условиях энергетического дефицита. Это давление ощущается на самом высоком уровне. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже заявляла о срочной необходимости значительных финансовых ресурсов для закупки газа за рубежом. Парадокс ситуации заключается в том, что поставки, скорее всего, могут осуществляться через посредников — Венгрию или Словакию, а эти государства продолжают пользоваться российским газом.

Фото: РИА «Новости»

Операция «Ошеломление» По словам Лебедева, за минувшую ночь активность атак ВС России выросла вдвое по сравнению с предыдущими сутками. Расширилась и география ударов. Происходящее может говорить о тенденции к возобновлению массированных серий ударов с постепенным наращиванием темпа. Некоторые эксперты напомнили о предупреждении президента России Владимира Путина, который пообещал ошеломляющий ответ Украине, если она применит против России дальнобойные ракеты Tomahawk. Таких прецедентов не было, однако философ и политолог Александр Дугин не исключил, что ВС России уже провели «пробу пера». «Возможно, это начало операции „Ошеломление“. Возможно, еще нет», — написал он в Telegram-канале.