Украину уличили в подготовке новых терактов

Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту и других объектах

Украина готовила новые террористические акты на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По его словам, киевский режим рассматривал также преступления на железнодорожной и другой инфраструктуре.

«Готовили теракты на Крымском мосту, по железнодорожной инфраструктуре и множестве потенциально опасных объектах», — заявил дипломат.

Мирошник обратил внимание на ряд задержаний, которые провели ФСБ и другие подразделения в рамках контртеррористической деятельности.

«Терроризм — использование военных методов с политическими целями. Такие вещи есть, отслеживаются, но не обо всех можно говорить», — заключил он.

Глава СВР Сергей Нарышкин также предупреждал о подготовке диверсий британской разведкой в Черном и Балтийском морях.

Две недели назад жительницу Донецка задержали за передачу СБУ данных о машинах чиновников для последующих терактов.