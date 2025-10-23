Путин пообещал Украине ошеломляющий ответ на удары Tomahawk

В случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по российским территориям последует серьезный и ошеломляющий ответ. Об этом заявил президент Владимир Путин после съезда Русского географического общества.

Он назвал попыткой эскалации разговоры о возможности поставок американских ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины. Также Путин указал на важность диалога, который всегда лучше, чем конфронтация, споры или продолжение войны.

«Это попытка эскалации, но, если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим», — сказал глава государства.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказал украинским властям в передаче ракет Tomahawk. Он отметил, что для использования этого оружия требуется пройти долгое обучение, но США не собираются никого учить и будут сами его применять.