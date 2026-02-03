Российская армия демонстрирует системный успех в нейтрализации одного из самых разрекламированных символов западной военной помощи Украине. Уничтожение американских РСЗО HIMARS не просто сокращает арсенал противника, а лишает его ключевого инструмента для нанесения ударов по российским тылам, вынуждая Запад в спешке искать другие решения. Почему же именно HIMARS стали одной из главных мишеней, как их находят и поражают и что ждет фронт после их исчезновения?

Геноцид HIMARS — тактика с осязаемыми результатами За последние сутки средства разведки и поражения Вооруженных сил России обнаружили и уничтожили сразу три пусковые установки американской реактивной системы HIMARS в Харьковской области. По данным Минобороны, один из ударов нанесли по позиции батареи американских РСЗО около населенного пункта Володаровка. Двумя неделями ранее российские ударные беспилотники полностью уничтожили еще одну установку HIMARS вместе с расчетом в Черниговской области, сорвав последующую попытку эвакуации.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Таким образом, российская армия продолжила начатую еще в 2022 году тактику планомерного уничтожения американских установок в зоне СВО, выработав эффективную и постоянно совершенствуемую стратегию. Значение этой тактики трудно переоценить, оглядываясь на характеристики уничтожаемых систем. Знакомство с символом западной военной помощи Украине Американская реактивная система M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — высокомобильная РСЗО) представляет собой комплекс на колесном шасси с боевым расчетом из трех человек. Скорость передвижения до 85 километров в час, а также транспортабельность самолетами типа C-130 обеспечивает установке высокую оперативную подвижность, что снижает шансы обнаружения и уничтожения. Конечно, главную опасность представляют не сами установки, а используемые ими высокоточные боеприпасы. Комплекс может применять управляемые ракеты GMLRS с дальностью до 84-150 километров, а также тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эти ракеты наводятся по спутниковой системе GPS, что обеспечивает высокую точность поражения точечных целей. Каждый снаряд способен автономно поражать отдельный объект. В основе тактики применения системы лежит концепция «выстрелил-убежал». Установка способна быстро развернуться, произвести залп и покинуть позицию до того, как противник успеет нанести ответный удар. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с 360.ru отметил, что точность применяемых американцами ракет позволяет не расходовать боеприпасы на поражение больших площадей, а наносить единичные прицельные удары.

Каждая ракета работает по своей цели. Поэтому не требуется стрельбы по площадям, а применяется обычное индивидуальное наведение. Мы отработали технологию поражения этих ракет еще где-то два года назад. По ним работают различные зенитные ракетные комплексы: и «Панцирь», и «Тор», и «Буки». Все они работают в автоматическом режиме, без участия человека, потому что слишком большие скорости. Но перехватываются американские ракеты с очень большой вероятностью. Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО

Российская армия методично прошла эволюционный путь от первоначального парирования угрозы к ее полному подавлению. На первом этапе комплексы ПВО научились перехватывать ракеты HIMARS, а затем добавилась тактика охоты за самими пусковыми установками. Охота началась Российские войска развернули автономную сеть из специализированных разведывательных и ударных дронов, оснащенных mesh-роутерами, что позволило создавать устойчивое поле обнаружения на сотни километров.

Целью последних операций стало уничтожение именно пусковых установок. Почему? Потому что ракету выпустили, она вышла из пусковой и она еще летит, а машина уже сворачивается и поехала, чтобы нельзя было обнаружить место пуска ракеты. Но несмотря на это, мы отработали технику, которая позволяет определять местонахождение машин и уничтожать их. Непосредственно на границе, в Харьковской, в Сумской и других областях, мы отследили эти машины и уничтожили их, опять же либо с помощью наших РСЗО, либо с помощью ракет «Искандер-М». Юрий Кнутов

Помимо оперативно-тактических ракет, российские войска активно задействовали барражирующие боеприпасы нового поколения, такие как реактивный дрон «Монохром» или ударные БПЛА «Герань» с реактивными двигателями. Эти высокоскоростные дроны способны эффективно поражать мобильные цели даже на полном ходу, преодолевая главный элемент тактики HIMARS — «выстрелил-убежал». Кроме того, российские инженеры получили и детально проанализировали компоненты ракет HIMARS, что позволило уточнить параметры для радиоэлектронной борьбы и повысить эффективность средств радиоэлектронного подавления. Ответ Запада и туманные перспективы Западные поставщики вооружений на Украину вынуждены реагировать на возросшие потери своих ключевых систем. Для компенсации снижения эффективности текущих образцов США активно ведут разработку перспективных боеприпасов.

Фото: РИА «Новости»

Основным проектом стала новая баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM), предназначенная для пуска из установок HIMARS. Инженеры создали ее с целью резкого увеличения дальности поражения по сравнению с устаревающими ракетами ATACMS. «Я не думаю, что США разочаровались в своих системах. Они сейчас разрабатывают новую ракету повышенной дальности, и скорость там будет немного больше. Это усложнит перехват этих ракет», — констатирует военный эксперт Юрий Кнутов, объясняя логику американской модернизации. Однако между амбициозными планами и реальным развертыванием сохраняется серьезный разрыв. Программа уже получила одобрение для начала производства, но массовый выпуск пока не налажен, а полномасштабные поставки ожидаются лишь в будущем.

То, что они совершенствуют, говорит о том, что они признают превосходство наших систем ПВО, которые способны перехватывать ракеты этого типа. Юрий Кнутов

Параллельно американские военные работают над созданием более компактных и скрытных пусковых установок, включая контейнерные варианты. Эта разработка опять же подтверждает уязвимость стандартных машин на грузовиках перед современными средствами разведки. Российская оборонная промышленность старается развивать как асимметричные, так и симметричные ответы. К первым относится непрерывное совершенствование методов охоты с помощью БПЛА, средств РЭБ и искусственного интеллекта, а в качестве второго можно вспомнить создание собственных высокомобильных систем, подобных HIMARS. Так, российская РСЗО «Сарма», схожая по параметрам с системой HIMARS, на бронированном шасси КамАЗа, представленная в конце 2025 года, уже поступила на вооружение. Итоги «охоты» Российские войска наносят противнику серьезный удар, лишая его ключевого инструмента высокоточных ударов по удаленным целям. Украинская армия теперь вынуждена компенсировать потери менее эффективным оружием, что снижает ее оперативные возможности.

Фото: РИА «Новости»

Западные союзники Киева теоретически могут осуществить новые поставки, но каждая их машина неизбежно столкнется на Украине с отлаженным российским механизм их утилизации. Поэтому поставка дополнительных установок из Европы не сможет изменить ситуацию на поле боя. Сочетание передовой разведки, высокоточного оружия и постоянного технологического совершенствования гарантирует сохранение этого преимущества. Российская армия уверенно продолжает нейтрализовывать любые новые вызовы, которые Запад может попытаться создать на поле боя.