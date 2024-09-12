В Конотопе Сумской области заявили о критической ситуации после взрывов

Мэр Конотопа Семенихин: в городе сложилась критическая ситуация со светом

В городе Конотоп Сумской области сложилась критическая ситуация с электроснабжением после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Артем Семенихин.

«Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая», — пожаловался он.

По его словам, энергетическая инфраструктура в городе получила значительные повреждения

Также Семенихин уточнил, что сейчас энергетики начали ликвидировать последствия взрывов, но пока какие-то прогнозы о том, когда в дома снова вернется свет, делать рано.

Из-за отсутствия электроснабжения, добавил мэр, в Конотопе также есть проблемы и с водоснабжением, и движением электротранспорта.