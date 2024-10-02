Фейк: в РФ вернут трудовую армию для молодежи из-за ситуации в зоне СВО

В России якобы решили вернуть трудовую армию для молодежи из-за ситуации в зоне спецоперации. В связи с этим школьников «заставляют работать на заводах». 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

Маскирующийся под российский Telegram-канал «Россия 24/7» опубликовал пост, согласно которому в стране хотят вернуть трудовую армию. Паблик из сети украинского ЦИПсО сделал такой вывод на том основании, что якобы школьников усиленно заставляют идти на «приоритетные для регионов специальности».

В качестве подтверждения «Россия 24/7» привела тот факт, что в Совфеде прошла дискуссия на предмет раннего выбора профессии. Это якобы вызвано тем, что в период СВО образовался дефицит «синих воротничков».

Правда

На самом деле Telegram-канал многое исказил в угоду антироссийской пропаганде. Развитию профессионалов в области технических специальностей уже много лет уделяют особое внимание. В стране даже организовали чемпионатное движение «Профессионалы».

Большое внимание уделяют привлечению детей к профессии, возможности познакомить их с техническими специальностями. Например, в Москве провели чемпионат по профессиональному мастерству среди детей «Мастерята». В его рамках школьники соревновались по 34 компетенциям.

В 2019 году стартовала реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка». Подобные программы помогают выпускникам заранее определиться с карьерными целями и выбрать профессию, а также вуз или ссуз для дальнейшего обучения.

С сентября 2023 года для всех учеников 6-11 классов регулярно проводят занятия в рамках единой модели профориентационной деятельности. Подробнее о программе можно узнать на сайте проекта «Успех каждого ребенка» — «Билет в будущее».

Охват проекта составляет 2,3 миллиона школьников, но он носит просветительский характер. Ребята сами выбирают для себя профессии, никто не заставляет их работать на заводе.

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