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    Военный Гусев рассказал о спасении трех бойцов, попавших под перекрестный огонь

    Фото: РИА «Новости»

    Военнослужащий ВС РФ Антон Гусев рассказал РИА «Новости», как во время штурма Марьинки в ДНР помог трем бойцам выйти из-под перекрестного огня боевиков ВСУ.

    Участник СВО рассказал, что во время боев за Марьинку они был в группе прикрытия штурмовой тройки. При подходе к укреплениям российские штурмовики оказались между двумя огневыми точками ВСУ.

    «Ребята попали под перекрестный огонь двух пулеметных расчетов. Моя позиция находилась напротив одной из огневых точек, и мне удалось ее подавить. Благодаря этому группа смогла выйти оттуда в полном составе», — рассказал Гусев.

    Также боец сообщил, что участвовал в эвакуации военнослужащих, а потом вывел к позиции следующую штурмовую группу и помог ей закрепиться.

    Российский военный с позывным Тихон ликвидировал украинского боевика в рукопашной схватке. Боец выполнял задачу в тылу ВСУ на Днепропетровском направлении. Тихона представили к ордену Мужества.