Военный Гусев рассказал о спасении трех бойцов, попавших под перекрестный огонь

Военнослужащий ВС РФ Антон Гусев рассказал РИА «Новости» , как во время штурма Марьинки в ДНР помог трем бойцам выйти из-под перекрестного огня боевиков ВСУ.

Участник СВО рассказал, что во время боев за Марьинку они был в группе прикрытия штурмовой тройки. При подходе к укреплениям российские штурмовики оказались между двумя огневыми точками ВСУ.

«Ребята попали под перекрестный огонь двух пулеметных расчетов. Моя позиция находилась напротив одной из огневых точек, и мне удалось ее подавить. Благодаря этому группа смогла выйти оттуда в полном составе», — рассказал Гусев.

Также боец сообщил, что участвовал в эвакуации военнослужащих, а потом вывел к позиции следующую штурмовую группу и помог ей закрепиться.

Российский военный с позывным Тихон ликвидировал украинского боевика в рукопашной схватке. Боец выполнял задачу в тылу ВСУ на Днепропетровском направлении. Тихона представили к ордену Мужества.