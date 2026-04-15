Фейк: для защиты парада Победы из регионов под Москву перебросили части ПВО

Сообщения о стянутых под Москву частях ПВО для защиты парада 9 Мая опровергли

В Сети стали появляться публикации о том, что для защиты парада Победы в Подмосковье стянули средства ПВО из приграничных регионов. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях распространились сообщения о том, что военные перебросили расчеты ПВО из приграничных регионов под Москву, чтобы защитить небо столицы на время праздника 9 Мая. О таком решении якобы заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В качестве подтверждения авторы публикаций прикрепили видео, на котором градоначальник рассказывает о планах усилить защиту неба за счет приграничья. В тех же постах встречается ролик с актером Евгением Мироновым, где он критикует действия президента России и возмущается решением стянуть силы ПВО к столице.

Правда

На самом деле ролики сгенерировали с помощью нейросетей. Их создали и распространили для дестабилизации общества в преддверии Дня Победы.

Чтобы сделать видео с Собяниным, злоумышленники взяли за основу запись с проверки работы военкомата и Единого центра призыва города Москвы 7 апреля. В тот день мэр столицы и министр обороны Андрей Белоусов посетили новый объект.

Ка кадрах (2:37) видно те же характерные движения правой рукой, что и в дипфейке. В этот момент Собянин выражает благодарность оборонному ведомству за помощь налаживании процессов в рамках совместного проекта по созданию Единого центра призыва.

Аналогичным образом сгенерировали и видео с актером Евгением Мироновым. Чтобы сделать дипфейк, авторы взяли в качестве основы интервью актера о фильме «Верные» режиссера Натальи Гугуевой.

Артист на камеру поделился своими впечатлениями о картине, рассказывающей про окружавших императора Николая II людей, а также о монаршей семье. На 23-й секунде Миронов немного подается вперед и хмурит брови, как и в фейковом видео.

Ролик с актером появился на YouTube 28 июня 2025 года, и это еще раз подтверждает, что интервью не могло быть посвящено мнимой ситуации со стягиванием средств ПВО в Москву на 9 Мая.

Украинские ресурсы часто спекулируют на теме переброски расчетов противовоздушной обороны в столицу. Враждебные по отношению к России паблики утверждают, что системы якобы забирают из регионов, где они в дефиците и нужны на фоне атак ВСУ.

Подобные фейки уже возникали раньше. Например, в Сети появлялась информация о том, что в Москву якобы передали средства ПВО из Белгородской области.

Также в соцсетях распространялись вбросы про то, что Россия попросила Белоруссию передать ей комплексы для защиты столицы.