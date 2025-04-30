Фейк: системы ПВО из Белгородской области перебросят в Москву для усиления обороны

Системы ПВО из Белгородской области не будут перебрасывать в Москву к 9 Мая

В Сети появились новости о том, что часть сил ПВО в преддверии Дня Победы перебросят из Белгородской области в Московский регион для защиты столицы во время праздничных мероприятий. Так ли это, разобрался 360.ru.

Фейк

В интернете появилась информация о том, что часть сил ПВО будет переброшена из Белгородской области в Москву перед 9 Мая. Эти данные якобы были опубликованы на сайте правительства Белгородской области.

Правда

На самом деле информация о переброске части комплексов ПВО была размещена на поддельном сайте администрации региона. Настоящий адрес портала местных властей выглядит по-другому: belregion.ru. Официальные власти в России не используют адреса в доменной зоне .info. Кроме того, поддельный сайт уже заблокирован для доступа.

Публикация фейковых сообщений от имени региональных властей — частая практика украинских ЦИПсО. Ранее 360.ru уже разоблачал подобные действия противника с публикацией фейка о повышении тарифов на газ в Брянской области.

Кроме того, авторы фейка не удосужились учесть все детали. Так, материал о подготовке к 9 Мая датирован 1 апреля. Новость на поддельном сайте Брянского областного правительства также была опубликована 1 апреля, что наводит на мысль о некоторой организованности выдачи материалов ЦИПсО. Но еще больше свидетельствует о непрофессионализме авторов фейка подзаголовок к новости, не относящийся к теме: «Ее уровень снизился до эпидемического порога».

Таким образом, информация о том, что часть сил ПВО в преддверии 9 Мая перебросят из приграничной Белгородской области в столичный регион для защиты Москвы в дни праздничных мероприятий, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.



