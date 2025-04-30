Фейк: Белоруссия направит системы ПВО в Москву на время парада Победы на 9 мая

Белоруссия не планирует направлять системы ПВО в Москву на защиту парада Победы

В Сети распространилось видео, в котором пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала об отправке в Москву несколько комплексов ПВО для усиления противовоздушной обороны российской столицы во время празднования Дня Победы на Красной площади. В ситуации разбирался 360.ru.

Фейк

В видеозаписи Эйсмонт сообщила, что Белоруссия приняла решение в целях обеспечения безопасности парада 9 Мая в Москве передислоцировать в российскую столицу части комплексов ПВО для усиления противовоздушной обороны российской столицы.

Правда

Видео с заявлением пресс-секретаря Эйсмонт о передислокации систем ПВО — дипфейк. За основу взяли кадры с пресс-конференции в Минске на тему подготовки акции «Марафон единства», видео опубликовали 25 сентября на YouTube-канале «Международного радио „Беларусь“».

На кадрах с седьмой по 14-ю секунду Эйсмонт делает характерные движения руками, держа шариковую ручку. Они в точности соответствуют движению руками в начале фейкового видео. Создатели дипфейка не учли еще один момент — на видео рядом с пресс-секретарем сидит Анатолий Маркевич, который в сентябре был министром культуры республики. Однако в декабре 2024 года Маркевич покинул свой пост.

Таким образом, информация о переброске на территорию России для защиты парада Победы белорусских систем ПВО является недостоверной.

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