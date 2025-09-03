Фейк: Белоусов заявил, что защищать Родину идут только бедняки из глубинки

Заявление Белоусова о том, что защищают Родину только бедные россияне — фейк

Министр обороны России Андрей Белоусов якобы заявил, что защиту страны берут на себя малоимущие из небольших городов. Это связано с растущим разрывом в доходах.

Фейк

В Сети распространяется ролик, в котором министр обороны России Андрей Белоусов на заседании с военными говорит о том, что Родину защищает только малообеспеченное население, а москвичи наслаждаются жизнью. В конце ролика министр даже обвиняет ЦБ РФ в недальновидной политике, которая ведет к увеличивающемуся неравенству доходов.

Правда

На самом деле министр обороны такого не говорил. Видео — дипфейк, это понятно по характерным факторам — неестественному голосу и мимике. Подделку также распознала программа «Зефир»*.

За основу злоумышленники взяли выступление Белоусова на заседании экспертного совета по вопросам модернизации системы военного образования, соответствующее видео было опубликовано 7 июля 2025 года в Telegram-канале Минобороны России. В фейковом и оригинальном видео совпадает смена планов, что подтверждает, что именно оно было взято за основу дипфейка.

Первый найденный пост с фейковым видео с Белоусовым был размещен в 14:49, 29 августа 2025 года. Активно распространять в TikTok это видео начал пользователь Leone Bauman. Этот пользователь ранее был замечен в распространении различных фейков.

Ролик с Белоусовым был создан украинскими ЦИПсО с целью дестабилизации ситуации в России. Противник использует разные способы и разные человеческие слабости, в том числе пытается посеять межнациональную и межконфессиональную рознь.

Ранее 360.ru разбирал ситуации, когда ЦИПсО пытались взрастить исламофобию в многоконфессиональном российском обществе, рекламируя несуществующие курсы по многоженству и обещаниями премии за принятие ислама молодыми матерями.

В этот раз использован мотив о финансовом неравенстве. Противник пытается вызвать противоречия между населением в регионах и столице.

Таким образом, информация о том, что министр обороны Белоусов заявил о том, что защищать Родину идут только представители малообеспеченной части населения, и обвинил ЦБ РФ в увеличении разрыва в доходах населения, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.