Фейк: принявшим ислам матерям-одиночкам выплатят миллион рублей

В социальных сетях и мессенджерах завирусилась информация, что матерям в России начнут выплачивать миллион рублей в случае принятия ислама. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Появилась информация, что Духовное управление мусульман города Москва якобы выплатит миллион рублей матерям-одиночкам, принявшим ислам. Такие листовки появились в столице.

В них также сообщается, что единоразово каждой матери-одиночке, принявшей ислам во время беременности, дополнительно от ДУМ вручат подарочный набор для новорожденного.

Правда

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опроверг информацию о причастности Духовного управления мусульман к провокационной листовке.

В заявлении на портале ДУМ России Аляутдинов подчеркнул, что распространение подобных картинок с заранее подготовленными комментариями — попытка посеять раздор между народами России, дестабилизировать общество, а также очернить деятельность Духовного управления.

Муфтий призвал сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и каждый раз вдумчиво перепроверять информацию на официальных сайтах и каналах.

Посты о распространении подобных листовок уже появлялись в Сети ранее. Так в феврале муфтий Москвы уже обращался с опровержением информации о выплатах матерям-одиночкам за принятие Ислама через официальный сайт Совета муфтиев Духовного управления мусульман России.

Таким образом, информация о том, что Духовное управление мусульман города Москвы стимулирует матерей-одиночек к принятию Ислама крупными выплатами, является недостоверной. Муфтий Москвы опроверг данные о распространении таких листовок, назвав это провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в многоконфессиональном российском обществе.

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