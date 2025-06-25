Фейк: муфтият проводит в Москве курсы по многоженству

В Сети появились фотографии листовок, приглашающих мусульман посетить в Москве курсы по многоженству. В ситуации со странными объявлениями разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-каналах распространились сообщения о том, что Духовное управление мусульман России проводит курсы по многоженству и расклеивает листовки с информацией об этом. В качестве иллюстраций к тексту прилагают снимок листовки, которая, предположительно, размещается у входа в подъезд.

На фото видно текст, который оправдывает моральную сторону многоженства. На листовке также присутствуют три улыбающихся женщины в платках, а в нижней части приводится некая цитата председателя ДУМ Москвы Ильдара Аляутдинова. Также там есть QR-код, якобы ведущий на страницу с регистрацией на бесплатный курс, где рассказывают об исламских традициях и «плюсах многоженства».

Правда

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, на которого ссылаются авторы листовки, информацию о курсах опроверг. В беседе с РИА «Новости» он назвал акцию с «лекциями о многоженстве» неумелой попыткой недоброжелателей посеять раздор между народами России, а также дестабилизировать ситуацию в стране и очернить работу мусульманского духовенства.

Аляутдинов подчеркнул, что муфтият не проводит подобные курсы и призвал не реагировать на провокации злоумышленников.

Муфтий сообщил «Газете.ру», что Духовное управление мусульман России обратится в полицию в связи с распространением этих листовок. Он добавил, что имена злоумышленников, устроивших скандальную акцию, пока неизвестны, но правоохранители их установят.

На спланированную провокацию указывает и тот факт, что написанный на листовке QR-код никуда не ведет. Ссылка, которая зашифрована на нем, не открывается.

В УК России нет статьи, предусматривающей наказание за многоженство, но при этом в стране нельзя одновременно иметь несколько жен или мужей. По информации сайта «Консультант», согласно статье 14 Семейного кодекса, «не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке».

Сообщения о том, что муфтият России организует бесплатные курсы о многоженстве являются провокацией, целью которой является дестабилизация общества. Ранее 360.ru уже опровергал фейк о том, что российский ДУМ начнет выплачивать миллион рублей принявшим ислам матерям-одиночкам.