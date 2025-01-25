25 января 2025 17:12 «Прогнем Трампа или начнем сами». Европа готовится к войне с Россией? 0 0 0 Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Последние громкие речи европейских политиков говорят все отчетливее: ЕC реально готовится к войне. Это не какие-то абстрактные сказки, все очень серьезно. Пока мы заняты Украиной, Евросоюз и Британия наращивают производственные мощности. Предположительно, осталось пять лет до прямого военного столкновения с Европой. С США или без.

Война начнется в 2030 году? Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе, Европа должна способствовать затягиванию украинского конфликта, чтобы сдерживать Россию и готовиться к войне с ней в течение предстоящих пяти лет. План у Кубилюса состоит из нескольких пунктов. Первый. Военная поддержка Киева. «Защищать Украину — значит защищать Европу. Каждая ракета, каждый сбитый Украиной беспилотник уже не будет угрожать Европе и НАТО. Каждый день, пока Украина продолжает сражаться, Евросоюз и НАТО могут становиться сильнее», — заявил Кубилюс.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Второй. Сдерживание России через обеспечение вооруженных сил членов ЕС необходимым оружием. Еврокомиссар назвал также сроки готовности Европы к прямому конфликту с Россией: «Цели в области потенциала определены НАТО — их мы должны достичь не позднее 2030 года, а не в 2044-м, как планировалось ранее». Таких во власти ЕС полно. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для Евросоюза. «С нашей помощью они смогут выиграть конфликт. Единственный язык, на котором говорит Россия, — язык силы. У ЕС сила есть. Вместе экономики стран — членов ЕС в 17 раз превышают экономику России», — утверждает Каллас.

Фото: Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. IMAGO/Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте тоже выразил уверенность, что альянс должен нарастить, а не сокращать поддержку Украины, чтобы изменить «неправильную» траекторию конфликта. Дескать, плачевная ситуация ВСУ на поле боя неправильная для Запада и это необходимо изменить. Он также утверждает, что конфликт имеет «геополитическое» значение, поэтому все страны Запада должны участвовать в поддержке Киева. Как вишенка на торте — статья британского The Times, которая ссылается на высокопоставленных офицеров. По информации издания, Лондон выступает против инициативы Трампа быстро закончить военный конфликт на Украине. Британцы опасаются, что это может дать возможность России перегруппироваться, усилить свои позиции и привести к долгосрочной нестабильности в регионе. Европа готовится. Мы должны теперь это учитывать.

Фото: Alexander Welscher/dpa / Global Look Press

Новая реальность На протяжении долгого времени мы представляли себе старую Европу как нашего естественного союзника против агрессивной империалистической политики Вашингтона. США начали интервенцию в Афганистан, Ирак, серию переворотов на Ближнем Востоке и Северной Африке, тогда как Франция и Германия выступали союзниками России против американского гегемонизма и военщины. Так продолжалось до 2014 года и с исключениями до 2022-го. Старая Европа упорно не желала втягивания в конфликт с Россией, стремилась сохранить экономические связи. Однако за прошедшие 11 лет, после Майдана, ситуация поменялась кардинально. Европа — Западная и Восточная, Юг и Скандинавия, Прибалтика — перешли в совершенно новый режим существования. Европейские элиты увидели шанс объединить континент против нового врага. Вот она сверхновая, а на самом деле старая идея для рождающейся европейской империи — Drang nach Osten. Об этом 360.ru рассказал политолог Владимир Киреев.

Это и интеграция элит, и повод для мобилизации населения, и причина создания европейской армии. За 35 лет для европейских элит русские нувориши и олигархи так и не стали своими. Поэтому объявить русских «исчадием ада» эмоционально и психологически оказалось совсем несложно. Но сегодня именно страны Европейского союза — самые явные и последовательные антагонисты России — накачивают Украину оружием и наемниками, наперегонки вступают в НАТО и размещают вблизи у границ России мощные воинские контингенты. Владимир Киреев

Приход Трампа в Белый дом, конечно, внес сумятицу в их ряды, но решимость европейцев столь высока, что их лозунгом сейчас стало "либо прогнем Трампа под себя, либо начнем войну с Россией сами". Европа сегодня — это огромный военный лагерь, в котором прямо сейчас готовится большая война против России.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Разрушение переговорного процесса Конечно, для военных и военно-промышленных кругов Евросоюза выгодно вливать бесконечное количество ресурсов в Украину, таким образом обеспечивая ВПК заказами на долгие годы вперед и его расширение. Им выгодно продлевать украинский конфликт, чтобы посылать туда своих специалистов, получать боевой опыт, данные о современных методах ведения войны. Им выгодно говорить о том, что Европе необходимо готовиться к большой войне — вне зависимости от того, будет на самом деле она или нет. Потому что сама подготовка — выгодное во всех смыслах мероприятие, если вы профессиональный военный или зарабатываете деньги на военной промышленности. Такое мнение высказал участник СВО, мобилизованный десантник, военкор и волонтер Никита Третьяков. «Если действительно все эти заявления — высказывание более-менее консенсусной позиции Запада, тогда мы должны соотнести их с недавним ультиматумом Трампа. Он, на мой взгляд, однозначно направлен на разрушение переговорного процесса с Россией. Так как исторически в последние 20 лет Россия никогда не достигала ни с кем соглашений после такого шантажа. Есть мнение, что такой ход, направленный на разрушение переговорного процесса, тоже продиктован тем, что в вашингтонских кругах, в окружении Дональда Трампа, на данный момент лидирующую роль начали играть те же самые военные и военные промышленники, но только американского разлива», — пояснил Третьяков.

Фото: Chip Somodevilla-Pool/Keystone Press Agency / Global Look Press

Он добавил, что заинтересованность Европы в длительном и умеренно интенсивном конфликте не на своей земле, который позволяет насыщать промышленность заказами и обогащать военных опытом, наградами, командировками, повышениями и званиями, при этом не неся существенных издержек, а также заявления Трампа и европейских политиков, — первые звоночки нового политического тренда власти силовиков или их доминирования в Европе и США. Возможно, мы еще увидим какие-то изменения. В любом случае нужно понимать, что для того, чтобы конфликт закончился, должны быть заинтересованы все стороны. В одностороннем порядке его можно прекратить только при полном разгроме противника.