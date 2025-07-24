«Это страшно». Жители рассказали о массированной атаке дронов на Сочи
Жители Сочи рассказали о том, как прятались во время атаки дронов на регион
Жители Сочи были очень напуганы из-за стремительно развивающихся событий на фоне массированной атаки на регион. Сегодня в городе-курорте все говорят о ночном происшествии. Подробности — в материале 360.ru.
«Около 12 часов ночи мы с друзьями решили прогуляться по побережью вблизи пляжа „Мандарин“. Через какое-то время у нас пропала сотовая связь, интернет, и мы заметили странные вспышки в небе, движение неопознанных летающих объектов», — рассказал о событиях прошлой ночи 360.ru экскурсовод Кирилл Геллерман.
Услышав громкие хлопки, компания решила спрятаться на ближайшей подземной парковке, где уже находилось много людей.
«Минут через 40 ожидания, когда уже стало тихо, мы решили выйти и пойти в сторону дома. Заработала система оповещения МЧС и началась массированная атака. Дроны летели в сторону аэропорта, в сторону Сириуса. Мы заметили два, летевших очень низко, которые упали на землю. После этого было видно столбы черного дыма, который поднимался в небо», — заявил экскурсовод.
После этого в городе началась экстренная эвакуация — людей сопровождали полиция и местная охрана.
На данный момент, по словам местного жителя, обстановка в Сочи остается напряженной. Туристам напомнили о правилах безопасности при экстренных ситуациях. Некоторые из них предпочли не покидать номера, а отдыхающие, все же решившие отправиться на пляж, пристально разглядывают каждый пролетающий мимо самолет.
«Мы, как местные жители, конечно же, нашим гостям все рассказали, объяснили, показали новости. Сейчас на пляже, проходя мимо, ты обращаешь внимание на людей. Как только летит какой-то самолет, они тут же его пристально разглядывают. Напряжение ощущается очень хорошо», — заключил он.
Минувшей ночью над российскими регионами нейтрализовали около 40 дронов. Большую часть из них сбили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные атаки на Кубань стали продолжением ударов Киева по гражданским объектам. Он добавил, что российские военнослужащие принимают меры по организации ПВО и снижению рисков для гражданского населения.