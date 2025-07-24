«Это страшно». Жители рассказали о массированной атаке дронов на Сочи

Жители Сочи рассказали о том, как прятались во время атаки дронов на регион

Жители Сочи были очень напуганы из-за стремительно развивающихся событий на фоне массированной атаки на регион. Сегодня в городе-курорте все говорят о ночном происшествии. Подробности — в материале 360.ru.

«Около 12 часов ночи мы с друзьями решили прогуляться по побережью вблизи пляжа „Мандарин“. Через какое-то время у нас пропала сотовая связь, интернет, и мы заметили странные вспышки в небе, движение неопознанных летающих объектов», — рассказал о событиях прошлой ночи 360.ru экскурсовод Кирилл Геллерман.

Услышав громкие хлопки, компания решила спрятаться на ближайшей подземной парковке, где уже находилось много людей.

«Минут через 40 ожидания, когда уже стало тихо, мы решили выйти и пойти в сторону дома. Заработала система оповещения МЧС и началась массированная атака. Дроны летели в сторону аэропорта, в сторону Сириуса. Мы заметили два, летевших очень низко, которые упали на землю. После этого было видно столбы черного дыма, который поднимался в небо», — заявил экскурсовод.