В Кремле прокомментировали ночные атаки беспилотников на Кубань

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные атаки беспилотников в Краснодарском крае стали продолжением ударов Киева по гражданским объектам. Его процитировало RT .

«Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной и гражданской инфраструктуры. В этом плане ничего не меняется», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские военнослужащие принимают меры по организации ПВО и снижению рисков для гражданского населения.

«Мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело», — резюмировал он.

Жертвами ночного налета беспилотников на Сочи стали двое железнодорожников. Представители РЖД сообщили, что дроны атаковал автомобиль, в котором сотрудники ехали к месту отдыха.