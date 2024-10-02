«Это было закономерно». Успех армии в Угледаре объяснили кропотливой работой
Военный эксперт Матвийчук назвал закономерным освобождение Угледара
Угледар является последним форпостом ВСУ в Донецкой Народной Республике. Этот район укрепляли в течение 10 лет, рассказал 360.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом он прокомментировал информацию об освобождении города.
Проверенная тактика
Населенный пункт взяли под контроль с помощью проверенной тактики. ВС России несколько раз пытались штурмовать Угледар, но ради сохранения жизней солдат и офицеров решились на другие действия, объяснил специалист.
«Успех — в кропотливой работе и в том, что мы научились охватывать такие крупные оборонительные сооружения и совершать уже целенаправленные обдуманные маневры в целях окружения противника с последующим побуждением его к сдаче», — отметил эксперт.
Он отметил, что Угледар является крупным населенным пунктом с узловыми железнодорожными и автомобильными станциями. ВС России перерезали пути подхода резервов ВСУ к городу.
«Он попал в тактическое силовое окружение, потом в оперативно-огневое окружение. Сегодня произошло то, что 72-я бригада, которая оборонялась в этом населенном пункте, не смогла его удержать. Это было закономерно в результате настырных, я бы сказал, грамотных действий наших командиров и солдат, которые действовали на этом направлении», — подчеркнул Матвийчук.
Начало огромного рывка
Взятием Угледара ВС России прорвали тактическую зону обороны на Донецком направлении и вышли в оперативную зону.
«А для противника — это потеря территорий, и, конечно же, ущерб его моральному духу на этом фронте, потому что противник ощущает силу, мощь наших ударов. Это начало того огромного рывка, который позволит нам выйти полностью на административную границу Донецкой Республики и перейти к боевым действиям уже на территории Украины», — сказал эксперт.
Украинские власти пытаются переложить ответственность за потерю Угледара на командира подразделения ВСУ, но это результат курской авантюры президента Владимира Зеленского, считает Матвийчук. По его словам, боевики будут отступать в Краматорск.
«В ближайшее время наши усилия будут сосредоточены на освобождении городов Троицкое и Часов Яр», — заключил специалист.
Сообщения об освобождении Угледара появились в Сети 2 октября. Минобороны России официально не подтвердило информацию.