«Это было закономерно». Успех армии в Угледаре объяснили кропотливой работой

Угледар является последним форпостом ВСУ в Донецкой Народной Республике. Этот район укрепляли в течение 10 лет, рассказал 360.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом он прокомментировал информацию об освобождении города.

Проверенная тактика

Населенный пункт взяли под контроль с помощью проверенной тактики. ВС России несколько раз пытались штурмовать Угледар, но ради сохранения жизней солдат и офицеров решились на другие действия, объяснил специалист.

«Успех — в кропотливой работе и в том, что мы научились охватывать такие крупные оборонительные сооружения и совершать уже целенаправленные обдуманные маневры в целях окружения противника с последующим побуждением его к сдаче», — отметил эксперт.

Он отметил, что Угледар является крупным населенным пунктом с узловыми железнодорожными и автомобильными станциями. ВС России перерезали пути подхода резервов ВСУ к городу.

«Он попал в тактическое силовое окружение, потом в оперативно-огневое окружение. Сегодня произошло то, что 72-я бригада, которая оборонялась в этом населенном пункте, не смогла его удержать. Это было закономерно в результате настырных, я бы сказал, грамотных действий наших командиров и солдат, которые действовали на этом направлении», — подчеркнул Матвийчук.