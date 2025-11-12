Зима станет временем триумфа России. Источники российских военкоров уверяют, что новую тактику в войска принесет знаменитый генерал. Какие акценты сделает прославленный военачальник в подготовке зимней кампании и правда ли, что Украине не продержаться больше месяца?

Ждем генерала Армагеддона? Информаторы утверждают, что в ближайшей кампании могут учесть предложения Сергея Суровикина, автора современной модели массированных воздушных ударов. Такие данные пока не подтверждали в Министерстве обороны России, однако в Telegram-каналах ходят слухи, что «генерал Армагеддон» выступит в новом для себя качестве. На это обратило внимание издание News.ru. По данным инсайдеров, генералу могут поручить выстроить совершенно особенную систему. Она одновременно укрепит стратегически важные точки в российской обороне и послужит основой для быстрых, жестких ударов вглубь украинской территории. Суровикин прославился как мастер жесткого подхода к наступательным операциям. Генерал славился любовью к детальной проработке планов, с учетом мельчайших деталей. При этом военачальник умеет сочетать кропотливую работу с мощными массированными ударами по площадям, что в комплексе делает его мастерство уникальным.

Фото: РИА «Новости»

Что будет с Украиной зимой Telegram-канал «Разведчик» без ссылок на российское оборонное ведомство предположил, что всего через месяц армия России начнет использовать новую стратегию в зоне специальной военной операции. Источники издания уверяли, что руководство российских войск намерено оперативно переводить подразделения из оборонительных точек в наступление. Отчасти это обусловлено климатической ситуацией — зимой выдвигать на позиции мобильные группы проще. Идея проста: не лезть в лоб, а двигаться быстро, появляться неожиданно, сразу менять направление. Это усиливает давление на противника и снижает собственные риски. В чем хитрость новой тактики? Издание «Разведчик» допустило, что генерал Сергей Суровикин в этом контексте мог бы использовать мобильные укрепленные районы. О существовании такого термина в российском оборонном ведомстве не сообщали, как не упоминали и о роли Суровикина в развитии такой идеи. По словам инсайдеров «Разведчика», мобильные укрепрайоны специально устроены так, чтобы быстро трансформироваться из опорного пункта в точку, с которой пойдет наступление. По смыслу это гибкая оборона, которая в нужный момент превращается в атаку.

Фото: Airman 1st Class Jack Rodriguez /Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Какие удары нанесут по Украине Объединенной группировкой российских войск в Украине Суровикин командовал с октября 2022 по январь 2023 года. До августа 2023 года Суровикин оставался главой ВКС России. Источники прессы говорили о генерале как о стороннике массированных ракетных ударов по военной инфраструктуре противника. В армии Суровикина прозвали Генерал Армагеддон — за умение действовать нестандартно и жестко. Теперь же, как считают инсайдеры «Разведчика», именно ему могут предоставить возможность завершить уничтожение украинской военной энергетики. Уже украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на собственные источники утверждал, что руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку пришлось недавно провести экстренное совещание с кабинетом министров о состоянии энергетической инфраструктуры. Выяснилось, что позитивных сценариев правительство не имеет. Газа Украине хватит максимум до февраля. Полный блэкаут наступит уже через три-четыре массовых ракетных удара.

Фото: РИА «Новости»

Провал Украины в Запорожье На фоне слухов о перемене российской тактики и стратегии главком ВСУ Александр Сырский сделал шокирующее украинцев признание. Он рассказал, что ситуация для ВСУ в Запорожье значительно ухудшилась. Украина потеряла здесь уже несколько населенных пунктов. Другие поселки, важные для коммуникаций, постоянно находятся под серьезным давлением. По словам Сырского, «ВСУ продолжают действовать по принципу активной обороны» — то есть, отступать и отстреливаться. Министерство обороны России во вторник, 11 ноября, объявило об освобождении Новоуспенского, чуть раньше под контроль российских сил перешли Новое и Сладкое. Telegram-канал «Военкоры» описывает и настроение украинских военных. Здесь ожидают полного обвала фланга на Запорожье и продвижения российских войск сразу на десятки километров. Пока речь идет только об инсайдерских предположениях российской прессы. В Министерстве обороны России никакой информации об изменении тактики или о привлечении к спецоперации новых военачальников не сообщали.