Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения Восточной группировки. Сейчас военные продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Также российские бойцы полностью освободили восточную часть населенного пункта Купянск Харьковской области.

«Штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника», — заявили в ведомстве.

Накануне стало известно, что подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии России освободили Гнатовку в Донецкой Народной Республике. Также в Минобороны отметили, что российская армия продолжает разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске.