Сегодня 17:33 Эскалации не видят. Как и почему США оценили атаку ВСУ на Курскую область Политолог Кошкин объяснил заявления США об атаках ВСУ на Курскую область 0 0 0 Фото: White House Спецоперация

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Атака ВСУ на Курскую область

Действия ВСУ в Курской области не являются эскалацией, заявили в Пентагоне, подчеркнув, что украинская армия делает «все, что нужно для достижения успеха». Также ведомство пообещало, что Киев будет и дальше получать помощь от США, несмотря на происходящее. Решения американской стороны в беседе с 360.ru оценил военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Попытки запутать и своих, и мировую общественность «Позиция США в отношении украинского кризиса давно известна, отличительной чертой ее сегодня, пожалуй, является риторика, которая вызвана приближающимися президентскими выборами в Штатах», — отметил специалист. Он напомнил о столкновениях Демократической и Республиканской партий в вопросе оказания помощи Украине и дальнейшего снабжения ВСУ вооружениями. «Республиканцы критикуют демократов. И конкретный объект критики — это украинский проект, — указал Кошкин. — Недовольство вызывает то, что туда идет слишком много денег, а средства налогоплательщиков целесообразнее использовать внутри страны, а не выбрасывать на Украину, которую в принципе-то простые американцы с трудом находят на карте».

Фото: Paul Weaver/Keystone Press Agency / Global Look Press

Критика продолжения накачивания Украины деньгами и оружием, по его оценке, помогает республиканцам набрать голоса американских избирателей. Демократов такое положение дел, конечно, не устраивает. Ведь им хотелось бы, чтобы их воспринимали в качестве политической силы, которая поддерживает мир и стабильность, добавил политолог. Именно в этом кроется причина их попытки запутать и свое население, и мировое сообщество.

Фото: Liu Jie/XinHua / Global Look Press

«Стратегии и приемы в информационном пространстве, а также в общем-то работа СМИ, которые поддерживают демократов, — все это больше запутывает мировую общественность, американских избирателей», — подчеркнул собеседник 360.ru. Сначала Штаты попросили объяснений от Киева по поводу действий в Курской области, напомнил он, также были высказывания о том, что они против использования современного вооружения, которое поставляют для ВСУ для ударов по этому российскому региону, о чем 8 августа сообщала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Интересно «Мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также он подчеркнул, что позиция Штатов по применению ВСУ западного дальнобойного оружия неизменна и на ситуацию в Курской области не влияет. «Мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также он подчеркнул, что позиция Штатов по применению ВСУ западного дальнобойного оружия неизменна и на ситуацию в Курской области не влияет.

«Потом сказали, что в принципе это входит в общую политику США, и что Украина сама имеет представления и может решать, как ее вооруженные силы будут использовать полученные вооружения.Такая неоднозначность вносит путаницу, и эту путаницу они продолжают распространять в информационном пространстве», — подчеркнул Кошкин. Вместе с тем, по его мнению, высказывания американской стороны вполне укладываются в общий контект политики этой страны, где одни заявления могут противоречить другим. Кто помогал готовить атаку ВСУ на Курскую область Отдельно следует сказать и о подготовке ВСУ атаки на Курскую область, добавил эксперт. По его оценке, без вмешательства советников из Великобритании, США и других стран — участниц НАТО здесь не обошлось.

Интересно Об участии в разработке операции противника британских спецслужб ранее заявлял также член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. «Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь», — указывал депутат. Об участии в разработке операции противника британских спецслужб ранее заявлял также член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев. «Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь», — указывал депутат.

Так или иначе, кто бы ни помогал ВСУ, их продвижение вглубь Курской области остановили, подчеркнул политолог. Сейчас российские бойцы продолжают уничтожение формирований противника. «Плюс в районе Сум у них были силы, готовые, вероятно, для ротации, мы эту ротацию пресекли оперативно ракетными комплексами. Так что можно сказать однозначно, они к атаке готовились. И без советников из Великобритании, Соединенных Штатов и других государств НАТО это не обошлось», — выразил уверенность Кошкин. Разведданные, которые необходимы для применения современного вооружения, по его словам, ВСУ однозначно получали именно от британской и американской стороны. «Но важно понимать, что не взирая на такую двуликую политику США и поддержку Украины западными странами, мы с задачей боевой справились и справляемся», — заключил он.