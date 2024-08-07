«Английская речь». В ГД нашли след Великобритании в атаках ВСУ на Курскую область

Операцию по атаке на Курскую область разработали ВСУ и британские спецслужбы. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с РИА «Новости» .

«Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь», — заявил он.

По словам Шхагошева, стратегический ответ на действия украинских диверсантов будет «очень болезненным» в военном и политическом направлениях. Продвижение российских войск ускорится, Россия понимает, что на эту операцию киевский режим потратил много сил.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что при атаке на Курскую область пострадал 31 человек, шестеро из них — дети. Девятнадцать мирных жителей госпитализировали, еще 12 оказали амбулаторную помощь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные России дали решительный отпор ВСУ в Курской области. По ее словам, атака на регион является кровавым терактом со стороны ВСУ.