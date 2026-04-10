Пасхальное перемирие для всех верующих: как Украина поведет себя в дни тишины?

Россия в одностороннем порядке объявила пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции, чтобы православные отметили главный праздник. Опыт прошлого года показал, что украинская сторона, несмотря на подтверждение прекращения боевых действий, совершила почти пять тысяч нарушений, включая атаки дронов на российские регионы. Чего ждать в этом году, станет ли Пасха временем тишины или число провокаций украинских боевиков только вырастет, узнал 360.ru.

Когда начнется пасхальное перемирие

Президент Владимир Путин отдал приказ о прекращении боевых действий в зоне проведения специальной военной операции с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Об этом вечером в минувший четверг сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства принял такое решение в связи с приближающимся праздником Пасхи. Указания приостановить боевые действия на всех направлениях Путин адресовал министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ — командующему группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову. «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», — процитировала указание российского лидера пресс-служба. В Кремле добавили, что ожидают от украинской стороны ответного шага по прекращению боевых действий. Решение президента России об объявлении пасхального перемирия носит гуманитарный характер. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, а также для Украины, для украинского народа. Поэтому перемирие носит исключительно гуманитарный характер», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли продление прекращения боевых действий после окончания установленных сроков, Песков добавил, что цель России — добиться прочного и устойчивого мира.

Этот мир может наступить сегодня, в случае если президент [Украины Владимир] Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Дмитрий Песков

Зеленский заявил, что принял предложенное Россией пасхальное перемирие и отдаст приказ военным действовать зеркально. «Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», — заявил он и добавил, что празднование Пасхи должно пройти без взаимных угроз.

Разные подходы к пасхальному перемирию

Путин объявил о пасхальном перемирии в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли. Никаких переговоров на эту тему, а также соглашений — даже устных — с украинской стороной никто не заключал. На это в комментарии 360.ru указал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он подчеркнул, что со стороны России — это сильный шаг, демонстрирующий уверенность, а также правильный подход к смыслу Пасхи, которая считается праздником жизни и возрождения. «Можно сказать наверняка, что с украинской стороны будут нарушения. Президент России не просто объявил перемирие, но еще и отдал приказ как Верховный главнокомандующий войскам, чтобы они строго исполняли прекращение огня. Зеленский должен сделать то же самое и довести свой приказ до исполнителей», — подчеркнул Станкевич. Политолог признался, что у него есть сомнение, что Зеленский издаст такой приказ, а даже если он появится, то его исполнят не все группировки украинских войск.

«В составе ВСУ есть подразделения, которые совершенно свободно себя ведут и могут не исполнить приказа, продолжив боевые действия», — добавил Станкевич.

Эксперт обратил внимание, что Путин предусмотрел в своем распоряжении право российских военных дать ответ на все нападения противника во время прекращения боевых действий. «Остается надеяться на действие приказа со стороны России и на волю исполнителей со всех сторон. Ну и на помощь Господа. Помощь свыше тоже должна присутствовать», — сказал собеседник 360.ru. Станкевич добавил, что Зеленский носился с темой пасхального перемирия несколько дней. Решение российской стороны станет настоящей проверкой, отдаст ли он такой приказ и выполнят ли его подчиняющиеся ему войска.

Как будет вести себя российская сторона — понятно, как поведет себя украинская сторона — до конца неясно. Но можно с большой вероятностью прогнозировать, что нарушений с их стороны будет достаточно много. Сергей Станкевич

Он напомнил, что в прошлом году после пасхального перемирия Минобороны сообщило о значительном числе нарушений со стороны ВСУ. Поэтому в этот раз ситуация может повториться.

Как Украина использует время пасхального перемирия?

Россия рассматривает Пасху как светлый праздник, который важен для прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, среди которых есть и военные. Поэтому людям пошли навстречу, чтобы они могли отметить святой день в мирных условиях. Об этом 360.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что в этом году пасхальное перемирие продлится чуть больше суток. Это меньше, чем в прошлом, когда Россия предложила прекратить боевые действия почти на три дня.

Это очень правильное и мудрое решение, но противник использует его для пополнения резервов, переброски войск, подвоза боеприпасов, проведения ротаций и других военных вопросов. Но для нас интересы простых граждан вышли на первое место. Поэтому мы объявили перемирие. Юрий Кнутов

Военный эксперт добавил, что видел заявление Зеленского о поддержке прекращения боевых действий, но также выразил сомнения, что украинские батальоны пойдут на такой шаг. «В прошлом году было более четырех тысяч нарушений, и в этом году надо ожидать новые провокации со стороны украинских нацистов», — подытожил Кнутов.

Как прошло пасхальное перемирие в 2025 году

Объявленное Россией пасхальное перемирие в 2025 году продолжалось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Как сообщала пресс-служба Минобороны, за это время украинская сторона совершила 4900 нарушений. В том числе украинские боевики продолжили вести артиллерийские обстрелы и запускать беспилотники по позициям российских войск, предприняли шесть неудачных попыток атак в Донецкой Народной Республике и Курской области. Кроме того, ВСУ провели 19 обстрелов и запустили 49 ударных беспилотников, 16 раз сбросивших боеприпасы по 51 населенному пункту в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. При этом в ведомстве отметили, что в дневное время противник снизил интенсивность огня и боевых действий по всей линии фронта.