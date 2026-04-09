Путин объявил пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

Президент России Владимир Путин объявил перемирие с 16:00 по московскому времени 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Об этом сообщил в мессенджере MAX пресс-служба Кремля.

«Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Глава государства отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба ВС России — командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову остановить бои на всех направлениях в зоне спецоперации. При этом войска должны быть готовы пресечь любые возможные провокации и агрессивные действия со стороны противника. Российская сторона исходит из того, что Украина последует ее примеру в плане пасхального перемирия.

В прошлом году Путин также объявлял пасхальное перемирие. Россия приостанавливала боевые действия с 19 по 21 апреля.