«Это святой праздник»: в Кремле объяснили пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие носит исключительно гуманитарный характер. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, так же, как и для Украины, для украинцев», — добавил он.

По словам Пескова, информация об этом решении главы государства уже широко разошлась. При этом он добавил, что в Кремле видели заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, пообещавшего «действовать соответственно».

Пасхальное перемирие в зоне СВО объявляется второй год подряд. На этот раз оно продлится с 16:00 субботы до исхода дня воскресенья. При этом президент Владимир Путин приказал военным быть готовыми к любым провокациям и пресекать их.

В прошлом году украинские военные нарушили перемирие почти пять тысяч раз.