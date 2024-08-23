Сегодня 14:53 Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины Источник 360.ru: попавшая под дело украинка Диана Буцко проживала в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Спецоперация

Уголовное дело

Журналистика

ФСБ

Россия

Украина

Курская область

ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы России в Курской области американскими и украинскими журналистами. В числе попавших под преследование — украинка Диана Буцко, родной отец которой, как выяснилось, сейчас проживает в Московской области. Сама Диана навещала родственника и даже жила в России. Что еще известно о журналистке — в материале 360.ru.

Украинцы в России Владимир Буцко — уроженец Украины. От первого брака у него остались две дочери — Диана и Кристина, обе проживали в Житомире. О последней известно мало, лишь то, что она состоит в браке. Отец девушек развелся, женился на другой и переехал с новой супругой, братом, отцом и матерью в Россию. Сейчас Владимир проживает в деревне Никольское Московской области и занимается строительством.

Фото: Pxhere

Их разлучил конфликт После развода Владимира с первой женой его дочери остались с матерью, которая ездила на заработки в Италию. Фактически девочки жили с родственниками. Отец финансово помогал дочерям. Летом они приезжали к Владимиру в Россию и иногда оставались очень надолго. Позже Диана сама перебралась в Россию, где училась в МГУ. Поступить в Москву девушка не смогла, но прошла в севастопольский филиал. Владимир очень поддерживал дочь, но на фоне украинского конфликта Диана уехала из России, рассказал собеседник 360.ru. «Не знаю, насколько близко они общались в момент наступления всем известных событий. <…> Диана уехала, потому что перестала поддерживать политику государства, в котором училась. Патриотизм как-то очень резко взыграл по Украине», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас у Дианы в России остались отец и брат Владислав — сын Владимира от второго брака. Последняя запись украинской журналистки в соцсети «ВКонтакте» опубликована 12 июня 2015 года. В посте Буцко желает своей сестре стать послом Украины. В мае 2014 года, то есть через несколько месяцев после госпереворота на Украине, Диана опубликовала цитату Михаила Булгакова из «Белой гвардии»: «А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто». Помимо Буцко, под уголовное преследование в России попали американский журналист Ник Пейтон Уолш, украинка Олеся Боровик, а также итальянцы Симони Трайни и Стефани Баттистини. Незаконно на территорию Курской области во время атаки ВСУ попали журналисты издания The Washington Post. Они прибыли в регион в сопровождении украинских боевиков.