ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы у Суджи журналистом CNN

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Курской области журналистом CNN и двумя украинскими работниками СМИ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ЦОС заявили, что уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ в районе города Суджа возбудили в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении итальянскими журналистами границы в Судже. Фигурантами стали Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые вели видеосъемку.

Незаконно на территорию Курской области во время атаки ВСУ проникали и журналисты издания The Washington Post. Они прибыли в российский регион в сопровождении украинских военных. Работники СМИ сделали репортаж о жизни в городе и опубликовали материал на сайте издания.