Одно из условий России для урегулирования ситуации вокруг Украины — отмена санкций. Но это может негативно сказаться на позиции американского сжиженного природного газа в Европе, сообщил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

США радостно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной, и дело не только в ВПК, отметил политик. Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к украинскому кризису, торгуя доступом к природным ресурсам.

«В качестве бонуса янки получили эксклюзивное „деловое“ предложение просроченного клоуна. Я уже писал об этом, говоря об интересе американской элиты к возвращенным российским территориям, особенно к территориям Донбасса. Ведь запасы минерального сырья в них кратно больше всего, что осталось на бывшей Украине», — отметил Медведев.

Если не учитывать миллиарды, направленные на нужды военного комплекса, с июля 2023-го по июнь 2024-го объем поставок товаров из США в ЕС увеличился на 93 миллиарда долларов, что составляет +34% по сравнению с уровнем 2021 года. В результате этот показатель достиг 367 миллиардов.

В этом году поставки нефти из США в Европу увеличились вдвое, достигнув 37,3 миллиона тонн (+101%). Поставки сжиженного природного газа выросли на 18,5 миллиона тонн (+181%). Производство удобрений практически с нуля достигло 666 тысяч тонн. И это только некоторые из экспортных позиций.

«Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев добавил, что последствия американских инвестиций на Украине в условиях продолжающегося конфликта с Россией будут такими же, как и у объектов инфраструктуры, которые сегодня утром подверглись массированной атаке со стороны России.

Ранее российские войска атаковали энергетические объекты по всей Украине. Взрывы прогремели в Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Ровно и Кривом Роге. При этом, как предполагают эксперты, Украина может использовать крах энергосистемы для получения помощи от США. Зимняя кампания может оказаться переломным моментом в конфликте.