Украина решила использовать крах энергосистемы для получения помощи США

Украинские чиновники надеялись использовать страх США из-за возможного краха энергосистемы Украины, чтобы добиться согласия на удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico .

«Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергетической системы в конечном счете перевесят опасения Вашингтона в отношении эскалации», — говорится в публикации.

Власти США и Великобритании опасаются поражения Украины предстоящей зимой из-за почти разрушенной энергетической инфраструктуры страны. Зимняя кампания может оказаться переломным моментом в конфликте.

Если остановится работа АЭС в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске, то снизится боеспособность Украины, ее экономика развалится, а позиции на возможных переговорах с Россией ослабнут. При этом американские власти все еще опасаются эскалации конфликта.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергосистеме страны. По его словам, существует 10 ключевых узлов, связанных с АЭС, разрушение которых «погрузит во тьму» Украину.